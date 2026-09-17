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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحت قيادة المدرب الجديد.. صلاح يقود تدريبات طرابزون استعدادًا لمواجهة جالاتا سراي

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

واصل فريق طرابزون سبور التركي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي، وذلك تحت قيادة الألماني توماس ريس، المدير الفني الجديد للفريق.

محمد صلاح يستعد لمباراة مهمة في الدوري التركي 

وخاض لاعبو طرابزون سبور مرانهم الجديد في مرافق محمد علي يلماز، وسط حالة من التركيز الشديد استعدادًا للمواجهة القوية المنتظرة على ملعب بابارا بارك، والتي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وشهد المران مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، الذي قاد تدريبات فريقه برفقة زملائه، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني الجديد استعدادًا للمباراة.

وبدأ التدريب بمرحلة من الإحماء الديناميكي، قبل الانتقال إلى تدريبات التمرير والاستحواذ، ثم خاض اللاعبون تدريبات الروندو، قبل أن يختتم المران بجانب من العمل التكتيكي، بهدف تجهيز الفريق بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة.

وحرص توماس ريس وجهازه المعاون خلال المران على رفع درجة التركيز تدريجيًا لدى اللاعبين، والعمل على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والتكتيكية التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها أمام جالاتا سراي.

وتسود حالة من الحماس داخل صفوف طرابزون سبور، في ظل رغبة اللاعبين في تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز منافسي الفريق في الدوري التركي، خاصة مع تولي الجهاز الفني الجديد المسؤولية وسعيه لتحقيق بداية إيجابية.

ويواصل محمد صلاح ورفاقه التحضيرات للمباراة وسط تركيز كبير، في محاولة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبل المواجهة المنتظرة، التي يتطلع خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام جالاتا سراي.

ومن المقرر أن يختتم طرابزون سبور استعداداته للمباراة غدًا الجمعة، من خلال المران الأخير قبل مواجهة جالاتا سراي، وفقًا لما أعلنه نادي طرابزون سبور.

وتترقب جماهير طرابزون الظهور الأول للفريق تحت قيادة توماس ريس في المباراة المقبلة، وسط آمال كبيرة بأن ينجح الجهاز الفني الجديد في إحداث الإضافة المطلوبة وتحقيق نتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في مشواره بالدوري التركي.

محمد صلاح طرابزون التركي الدوري التركي طرابزون

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