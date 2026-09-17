محافظ الأقصر يتابع مستجدات المشروعات التنموية ويوجه بسرعة التشغيل

عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة ، اجتماعًا لمناقشة أحدث المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع محافظة الأقصر، إلى جانب متابعة المشروعات التي سبق افتتاحها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، ورؤساء مدن إسنا وأرمنت والطود والبياضية، ومدير مديرية الإسكان، ومدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، ومدير شركة كهرباء الأقصر، وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة المشروعات الخاصة بعقود الإنابة المبرمة بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد، ومتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل بالمشروعات.

وتناول الاجتماع، في مقدمة المشروعات، مشروع إنشاء منطقة الورش الحرفية بمنشية النوبة بمركز الطود، حيث وجه محافظ الأقصر بسرعة البدء في أعمال الإنشاء، عقب التنسيق مع الأجهزة المعنية والانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن البدء الفوري في تنفيذ المشروع.

كما وجه محافظ الأقصر بإجراء حصر شامل للورش الحرفية التي تعمل بصورة غير آمنة داخل التكتلات السكانية بمدينة الأقصر، تمهيدًا لنقلها إلى منطقة الورش الحرفية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة لأصحاب هذه الورش، والحد من الأنشطة الحرفية التي قد تمثل خطورة أو إزعاجًا داخل المناطق السكنية، مع الاستفادة من المنطقة الجديدة في تنظيم وتطوير الأنشطة الحرفية بالمحافظة.

كما وجه محافظ الأقصر شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إعداد المقايسات التقديرية الخاصة بتوصيل المرافق إلى مشروع منطقة الورش الحرفية بمنشية النوبة بمركز الطود، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والبدء في تنفيذ المشروع.

وتناول الاجتماع كذلك مشروع إنشاء مجمع المركزات «معجون الطماطم» بقرية النمسا بمركز إسنا، حيث وجه محافظ الأقصر بالبدء الفوري في أعمال الإنشاءات من خلال مقاول المشروع، مع توجيه الجهات المعنية بسرعة إنهاء المتطلبات والتراخيص اللازمة لتمكين المقاول من بدء أعمال التنفيذ.

كما وجه محافظ الأقصر شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بإعداد المقايسات التقديرية اللازمة لتوصيل المرافق إلى المشروع، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات الخاصة به ودفع معدلات التنفيذ.

وعقب ذلك، تم استعراض المشروعات التي سبق تنفيذها بقرية الشغب وقرية الدير بمركز إسنا، حيث وجه محافظ الأقصر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح هذه المشروعات للاستثمار من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، بما يتيح الاستفادة من تلك المجمعات الصناعية والحرفية في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ودعم الأنشطة الإنتاجية والحرفية.

كما وجه محافظ الأقصر بسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية السلام بمركز أرمنت، تمهيدًا لطرحه للاستثمار أمام أبناء المحافظة، والاستفادة منه في دعم المشروعات الإنتاجية والحرفية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمشروعات التنموية، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة والاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الأقصر.