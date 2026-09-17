فرحة لم تكتمل.. عريس يرحل بعد 10 أيام من زفافه بالأقصر

شهدت منطقة أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر حادثًا مأساويًا داخل أحد معامل المخللات، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر تعرضهم لصعق كهربائي داخل خزان مخصص لتصنيع المخللات.

وكان من بين ضحايا الحادث الشاب محمد أحمد عبد الرحيم، البالغ من العمر 27 عامًا، الذي لم تمر سوى 10 أيام على زفافه، قبل أن تنقلب فرحته إلى مأساة، ويلقى مصرعه أثناء عمله وسعيه لكسب قوت يومه.

ولم يكن محمد الضحية الوحيدة من أسرته، حيث لقي والده وشقيقاه واثنان من أفراد عائلته مصرعهم في الحادث، الذي خيمت تداعياته بالحزن على أهالي المنطقة، خاصة مع وفاة الشاب بعد أيام قليلة من احتفاله بزفافه.

تفاصيل حادث معمل المخللات بالأقصر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض المتواجدين داخل معمل المخللات لماس كهربائي مفاجئ، تسرب إلى المياه داخل خزان مخصص لتصنيع المخللات، والمجاور لمكتب الإصلاح الزراعي بمنطقة أرمنت الحيط.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، بينهم محمد أحمد عبد الرحيم وأفراد من أسرته، فيما أصيب 3 آخرون، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى حورس التخصصي بأرمنت المصاب مصطفى عبد الفتاح حسين، 19 عامًا، والذي أصيب بصعوبة في التنفس، إلى جانب المصابين شعبان محمد علي، 38 عامًا، وأحمد رمضان حسان، 33 عامًا، حيث يخضعون للرعاية الطبية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وإجراء المعاينات اللازمة، فضلًا عن تحديد المسؤوليات المتعلقة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحوّل خبر وفاة محمد إلى حالة من الحزن بين أهالي أرمنت، خاصة أنه كان قد احتفل بزفافه قبل 10 أيام فقط، لتتحول فرحة الزواج سريعًا إلى مأساة، بعدما فارق الحياة في الحادث تاركًا خلفه ذكرى عرس لم تكتمل فرحته.