شوبير يطالب بعودة «إستاد الرعب» قبل مواجهة مصر وأنجولا

طالب الإعلامي أحمد شوبير بعودة الأجواء الجماهيرية القوية إلى ستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، مشددًا على ضرورة خفض أسعار تذاكر المباراة وتقديم عروض تشجع الجماهير على الحضور.

وقال شوبير: «أرجو استاد القاهرة يعود استاد الرعب من جديد، ماتش أنجولا الساعة 10 بليل فالجو هيكون كويس، ومن دلوقتي يا جماعة اعملوا تذاكر رخيصة على قد ما تقدروا، اعملوا عروض على التذاكر والله ما بهزر».

وأضاف: «اشتري 2 وخد واحدة مجانًا، والله ما بهزر، يعني كل 3 صحاب كده بتمن تذكرتين يجيبوا 3، كل 10 تذاكر بتمن مثلا 6 وهكذا، قللوا أسعار التذاكر، خلي الملعب مليان جماهير كورة اللي بجد».

واختتم شوبير حديثه مطالبًا بتسهيل إجراءات الحصول على الـ«Fan ID» الخاص بمباريات المنتخب، قائلًا: «وبلاش تعملوا Fan ID لمنتخب مصر بفلوس يعني، اعملوا حتى بفلوس رمزية، اعملوا حاجة خاصة للمنتخب حتى لو بالمجان، شوفوا حل للموضوع ده، مينفعش منتخب مصر هيلعب مع أنجولا والملعب مش على آخره».