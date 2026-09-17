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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: وائل جمعة من أهم 10 لاعبين في تاريخ الأهلي

وائل جمعة
وائل جمعة
سارة عبد الله

دافع المحلل الرياضي شادي حبشي عن وائل جمعة، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، رافضًا ما وصفه بشخصنة الخلافات معه بسبب موقفه السابق من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للفريق.

وقال شادي حبشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن من حق أي شخص انتقاد أسلوب وائل جمعة أو طريقته في العمل كمدير للكرة، أو يرى أن سماته الشخصية لا تتناسب مع الجيل الحالي، لكنه اعترض على مهاجمته بسبب رأيه في موسيماني.

وأضاف: «عندي مشكلة كبيرة مع أي حد مشخصنها مع وائل جمعة عشان رأيه في بيتسو موسيماني»، مشيرًا إلى أن موسيماني كان لديه محبون، كما أنه كان يجيد التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه كان يحمل له مشاعر إيجابية حتى رحيله عن الأهلي.

وأضاف: «عقلي مش قادر يستوعب إن فيه مشجعين بيخلصوا حوارات قديمة مع وائل جمعة عشان رأيه في موسيماني».

وأشاد حبشي بتاريخ وائل جمعة مع الأهلي، قائلًا: «وائل جمعة من أهم 10 لعيبة في تاريخ الأهلي»، مؤكدًا أنه لم يشاهد منه موقفًا واحدًا وقف خلاله ضد النادي، بل كان دائمًا يدافع عن الأهلي في مختلف المناسبات.

وتابع: «وائل جمعة مع بركات وتريكة هما أهم لعيبة في الجيل الذهبي»، مشيرًا إلى أن جمعة لم يكن مجرد لاعب عابر في تاريخ النادي، وإنما كان أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي وشخصية مؤثرة وملهمة لجيل كامل من جماهير الأهلي.

واستشهد حبشي بمواقف من مسيرة وائل جمعة، موضحًا أنه في سن الـ31 عامًا رفض عرضان من نيوكاسل وبلاكبيرن بعد خضوعه للكشف الطبي، في ظل إصابة أحمد السيد وعماد النحاس، كما أشار إلى أن جمعة لعب خلال عامي 2012 و2013 دون الحصول على مستحقاته المالية، وفق ما ذكره.

وأضاف: «13 سنة بقميص الأهلي مسمعناش ليه كلمة واحدة ولا مشكلة»، مؤكدًا أن مسيرة وائل جمعة مع النادي تحمل قيمة كبيرة بالنسبة لجماهير الأهلي.

وعن بيتسو موسيماني، قال حبشي إن المدرب الجنوب إفريقي «جه الأهلي خد من الأهلي أكثر ما أدي الأهلي»، مشيرًا إلى أنه خلال موسمين حقق لقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر الإفريقي، لكنه خسر في المقابل لقبين للدوري المصري أمام فريق، بحسب وصفه، كان يعاني من إيقاف القيد.

وأضاف منتقدًا فترة موسيماني الثانية مع الأهلي: «ثاني سنة ليه مكنش بيشتغل.. وكان بيفاصل في الدولار»، مؤكدًا أن هذه المعلومات يعرفها، بحسب قوله، من عملوا داخل النادي الأهلي.

وتساءل: «وائل غيران من موسيماني مثلًا؟ واحد كسبان قرب الـ30 بطولة مع الأهلي هيبقى غيران من حد إزاي يعني؟».

واختتم حبشي حديثه بالتأكيد على أنه لا ينكر قيمة موسيماني كمدرب، لكنه رفض مهاجمة وائل جمعة بسبب انتقاداته الفنية للمدرب قبل سنوات، قائلًا: «وائل جمعة فشل يا سيدي لا قدر الله ومشي.. انتقد شغله كمدير كرة، إنما نوصل لمرحلة إن ناس مقتنعة إن وائل كان عنده مشكلة شخصية مع موسيماني؟».

وائل جمعة الأهلي شادي حبشي

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