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صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين

صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
إسراء عبدالمطلب

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إعلانًا عن طرح وحدات سكنية وفيلات بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أن الإعلان لا يمت للهيئة أو جهاز المدينة بأي صلة، وأن البيانات الواردة بشأن الطرح غير صحيحة.

ويأتي تحذير هيئة المجتمعات العمرانية في ظل انتشار إعلانات عقارية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحمل أسماء وشعارات جهات حكومية، ما قد يؤدي إلى إيهام المواطنين بأن هذه الإعلانات رسمية، خاصة مع الترويج لفتح باب الحجز أو تقديم عروض على وحدات سكنية وفيلات.

صفحة تنتحل صفة الجهات الرسمية

وأوضحت الهيئة أن المنشور المتداول يتم نشره من خلال صفحة غير رسمية تستخدم اسم وصفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى جانب استخدام الشعارات الرسمية للجهات الحكومية، بما قد يسبب حالة من اللبس لدى المواطنين.

وأكدت أن ما ورد في المنشور بشأن طرح وحدات أو فيلات للحجز بمدينة 6 أكتوبر غير صحيح، مطالبة المواطنين بعدم التعامل مع الصفحة أو الاعتماد على المعلومات الواردة بها لاتخاذ أي خطوات تتعلق بالحجز.

تحذير من تحويل الأموال والبيانات

وحذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من الانسياق وراء هذه الإعلانات أو التعامل مع الصفحات غير الرسمية، وشددت على عدم سداد أي مبالغ مالية أو تحويل بيانات شخصية أو بنكية استجابة لما تتضمنه تلك المنشورات.

وأكدت الهيئة أن ظهور إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي أو تداوله على نطاق واسع لا يعني صدوره عن جهة حكومية، داعية المواطنين إلى التأكد من مصدر أي إعلان عقاري قبل اتخاذ إجراءات الحجز أو السداد.

كيف تعرف الطرح الرسمي؟

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن أي طرح رسمي للوحدات أو الأراضي أو المشروعات التابعة لها يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة.

وأوضحت أن الطروحات الرسمية يتم الإعلان عنها من خلال إجراءات وضوابط واضحة ومعلنة، بما يتيح للمواطنين التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالوحدات وشروط الحجز وآليات السداد.

الإسكان تتابع الإعلانات الوهمية

وشددت الهيئة على أن استخدام اسم أو شعار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزة المدن في الترويج لمشروعات أو وحدات عقارية دون سند رسمي أمر مرفوض، ويتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المقررة.

كما أكدت متابعة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات غير رسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الصفحات أو الجهات التي تنتحل صفة الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة.

مناشدة للمواطنين

وناشدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين تحري الدقة والتأكد من مصدر أي إعلان عقاري قبل اتخاذ إجراءات الحجز أو سداد مبالغ مالية، وعدم الاعتماد على الصفحات غير الرسمية أو الإعلانات الممولة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت الهيئة بالراغبين في التعرف على الطروحات والمشروعات العقارية التابعة لها الرجوع إلى المصادر الرسمية فقط، وعدم التعامل مع أي إعلان لا يحمل مصدرًا رسميًا معتمدًا.

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