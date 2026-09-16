"إسكان النواب": مشروع قانون تنظيم السوق العقاري المطروح من الحكومة يحفظ الحقوق ويدعم الثقة في القطاع

شارك النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم السوق العقارية.

وأكد محمود طاهر أهمية وضع إطار تشريعي متكامل ينظم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق الحاجزين والمطورين الجادين، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق أصبح ضرورة لضمان استدامة نمو القطاع وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز محاور مشروع القانون، وفي مقدمتها تصنيف المطورين العقاريين وفقًا للملاءة المالية والفنية وحجم الأعمال، وتنظيم مزاولة النشاط، وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ووضع قواعد وميثاق شرف لممارسة المهنة، إلى جانب آليات حماية العملاء والتعامل مع المشروعات المتعثرة.

وأشار طاهر إلى أهمية التفرقة بين المطورين الجادين، الذين يمثلون الغالبية العظمى من القطاع، وبين الحالات المحدودة المتعثرة، مع وضع ضوابط واضحة تضمن حماية حقوق الحاجزين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قوة واستقرار القطاع العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

التحديات التي واجهت السوق العقارية

كما تناول اللقاء التحديات التي واجهت السوق العقارية خلال الفترة الماضية، ومقترحات التعامل مع حالات التعثر، بما يضمن الوصول إلى حلول تحافظ على حقوق مختلف أطراف المنظومة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جانب المطورين العقاريين وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأنه، تمهيدًا لاستكمال مناقشته وعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب.