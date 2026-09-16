أسامة ربيع يستقبل وفد المشاركين في المنتدى الإفريقي الـ15 لكبار متخذي القرار بالموانئ

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من المشاركين في المنتدى الإفريقي الخامس عشر لكبار متخذي القرار العرب والأفارقة بالموانئ، برئاسة الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسفيرة رشا زهير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر الهيئة في مبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وضم الوفد ٣٠ مشاركًا من المسئولين العرب والأفارقة ومتخذي القرار في القطاع البحري من ٤ دول، هي المملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال، وجيبوتي.

واستهدفت الزيارة التعرف عن قرب على قناة السويس ودورها في تيسير حركة التجارة العالمية، والاطلاع على أحدث المشروعات التنموية التي تشهدها قناة السويس.

من جانبه، رحب الفريق أسامة ربيع بأعضاء الوفد في قناة السويس، مشيدًا بجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في صقل مهارات وخبرات الكوادر والقيادات بقطاع الشحن البحري في الدول العربية والإفريقية وتعميق أواصر التعاون مع قناة السويس، بما ينعكس إيجابًا على مجتمع التجارة إقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس الهيئة، أن قناة السويس تلعب دورًا محوريًا في خدمة حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن سلسلة التحديات المتتالية التي واجهت منظومة الملاحة العالمية وفي القلب منها قناة السويس، منذ عام ٢٠١٩، بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ثم اضطرابات البحر الأحمر، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن قناة السويس لا غنى عنها وأنها شريك أساسي وموثوق في مجتمع التجارة العالمي.

كما ألقى الفريق أسامة ربيع، الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلتها قناة السويس لمواجهة هذه التحديات، من خلال تكثيف قنوات الاتصال المباشر مع شركائها من شركات الشحن العالمية ووكلاء الملاحة وملاك السفن والمنظمات التجارية والبحرية الدولية، لتبادل الرؤى وتلبية تطلعات الأطراف الفاعلة في مجتمع الملاحة العالمي، وهو ما أثمر عن تسريع وتيرة العودة التدريجية للخطوط الملاحية.

من جانبه، أعرب الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بتعزيز الشراكة والتعاون الوثيق مع قناة السويس، باعتبارها أحد أبرز الكيانات البحرية العملاقة في مجتمع التجارة العالمية، والتي تضطلع بدور فعال في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وسط الاضطرابات الإقليمية والعالمية التي تشهدها حركة التجارة، فضلًا عن دورها بالغ الأهمية في دعم خزانة الدولة بالعملة الأجنبية.

في كلمتها، أشادت السفيرة رشا زهير، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمشروعات التطوير المتتالية التي نفذتها قناة السويس للارتقاء بكفاءة المجرى الملاحي وتعزيز مستويات الأمان والسلامة البحرية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة، انطلاقًا من دورها الحيوي في المشاركة في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

كما أشاد أعضاء الوفد بأهمية قناة السويس باعتبارها شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأقصر طريق ملاحي يربط بين الشرق والغرب، معبرين عن سعادتهم بالتعرف عن قرب على هذا المجرى الملاحي المهم.

وشملت الزيارة إجراء الوفد جولة بحرية في قناة السويس وأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية لمشاهدة الإنجازات على أرض الواقع، علاوة على زيارة متحف قناة السويس الذي يوثق تاريخ القناة.