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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قنا يتابع انتظام العمل بالإدارات المركزية استعداداً للعام الجديد

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، انتظام سير العمل بالقطاعات والإدارات الخدمية بالجامعة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستكمال كافة الاستعدادات التنفيذية والتنظيمية لاستقبال العام الجامعي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية الإعلام، و طروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، الأمين المساعد، وعلي موسى، الأمين المساعد، إلى جانب لفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وشملت الجولة متابعة إدارات رعاية الطلاب، وشؤون الطلاب المركزية، والإدارة العامة للمدن الجامعية، بالطابق السفلي بمبنى كلية الإعلام بعد نقلها وتحديثها.

واطّلع رئيس جامعة قنا، على سير إجراءات العمل والتجهيزات التقنية المتمثلة في أنظمة النداء الآلي والاستعلامات الحديثة، والتي تستهدف حوكمة الخدمات الطلابية وتيسير إنهاء الإجراءات في مكان واحد.

وشدد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، خلال الجولة على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً حرص الجامعة على رفع كفاءة بيئة العمل الإداري والخدمي وتطبيق أعلى معايير الجودة والتيسير على منتسبي الجامعة مع انطلاق الدراسة.

قنا جامعة قنا الاستعدادات التنفيذية العام الجامعي الجديد أخبار قنا

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