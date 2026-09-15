محافظ قنا يستعرض تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الوقف

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الوقف، بحضور أعضاء لجنة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، في إطار حرص المحافظة على تطوير التخطيط العمراني للمدن، بما يتواكب مع الاحتياجات المستقبلية.

وشهد الاجتماع كل من: الدكتور سامي أمين، مدير مركز استشارات التخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور حسام سامي، المدير التنفيذي للمشروع، والمهندس السيد البدوي، مدير المركز الإقليمي لتنمية جنوب الصعيد، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وعدد من أبناء مركز الوقف وشركاء التنمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن زيادة الحيز العمراني لمدينة الوقف ستتحدد في ضوء التصور النهائي للمخطط الاستراتيجي وبمشاركة مجتمعية وشعبية واسعة، مشددًا على أن الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن للعام المالي 2027/2028 ستوضع في ضوء المخططات الاستراتيجية للمدن، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للجنة لسرعة إنجاز أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل وفقًا لمراحل ودراسات مهنية وتخصصية على مدار 9 أشهر.

كما قدم الدكتور سامي أمين، عرضًا تفصيليًا عن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الوقف، موضحًا أن المشروع ينفذ على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بتحديث البيانات في مختلف المجالات بالمدينة على مدار 3 أشهر، فيما تتضمن المرحلة الثانية إعداد وصياغة المخطط الاستراتيجي للمدينة استنادًا إلى نتائج الدراسات والبيانات المحدثة، بما يحقق رؤية متكاملة للتنمية العمرانية المستقبلية.



