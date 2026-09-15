قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي: أزمة مضيق هرمز ستنتهي قريبا
السعودية تعلق الدراسة الحضورية في 5 مدن بعسير بسبب الحالة الجوية
انطلاق مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2026 / 2027
الرئيس الفلسطيني يصل مصر اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين
وزير الصحة: انخفاض معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال
من «كوم ماريا» إلى أبو فانا.. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لملوي على مدار 3 أيام
فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21
بدء انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. موعد التطبيق وأبرز 10 تغييرات
ضبط 3 من المتهمين في واقعة قطع الأشجار بمحيط مدرسة المحلة
أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشدد على استمرار الرقابة الميدانية بمجمع المواقف الجديد

مجمع مواقف مدينة قنا الجديدة
مجمع مواقف مدينة قنا الجديدة
يوسف رجب

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والرقابة الدورية لسير العمل بمجمع مواقف قنا الجديد بمدينة قنا الجديدة، وتسهيل حركة التنقل من وإلى محافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أن تشغيل المجمع هدفه تخفيف الازدحام والتكدس المروري عن قلب مدينة قنا الأم، وتوفير منظومة نقل حضارية ومتكاملة تليق بأبناء المحافظة.


 

من جانبه، أكد محمد حسن، مدير مشروع المواقف بقنا، انتظام حركة النقل والعمل بمجمع المواقف الجديد، والتعامل بسلاسة مع كافة كثافات الركاب والمواطنين القادمين والمغادرين، مشيراً إلى انضباط واستقرار الحالة العامة وحركة السيارات والأتوبيسات.

وأشار مدير مشروع المواقف بقنا، إلى أنه تم وصول 11 أتوبيسًا خلال ساعتين، على عكس الأيام الماضية التي شهدت توافد الأتوبيسات في وقت واحد، وهو ما جعل عملية تنظيم وتسهيل نقل الركاب إلى داخل المدينة وسرعة نقلهم إلى وجهاتهم.

وأكد مدير مشروع المواقف بقنا، انضباط واستقرار الحالة العامة والسيولة المرورية داخل المجمع، مطالباً المواطنين والسائقين أهمية التكاتف والترابط لإنجاح هذه المنظومة الجديدة، والالتزام التام بالأماكن والمواقف المحددة لكل خط داخل مجمع المواقف لضمان استمرارية النظام وتسهيل الحركة على الجميع.
 

قنا مجمع مواقف قنا مدينة قنا الجديدة التكدس المروري أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

الإيجار القديم

الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

رئيس الوزراء

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

ترشيحاتنا

تدريبات القفز بالزانة

خبير روسي يتولى تدريب أبطال القفز بالزانة استعدادًا لأولمبياد داكار

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والشرقية إنبي في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي

المصري والاتحاد في صدام قوي بالدوري الممتاز

بالصور

اللون الأخضر.. علامات تكشف فساد الكبدة تؤدى إلى حالات تسمم

اللون الاخضر.. علامات تكشف الكبدة الفاسدة تؤدى إلى حالات تسمم
اللون الاخضر.. علامات تكشف الكبدة الفاسدة تؤدى إلى حالات تسمم
اللون الاخضر.. علامات تكشف الكبدة الفاسدة تؤدى إلى حالات تسمم

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس لطفلك

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها
بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها
بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها

أحدث الماركات.. مزاد لبيع سيارات وبضائع جمركية بالإسكندرية والدخيلة ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد