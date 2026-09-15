محافظ قنا يشدد على استمرار الرقابة الميدانية بمجمع المواقف الجديد

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والرقابة الدورية لسير العمل بمجمع مواقف قنا الجديد بمدينة قنا الجديدة، وتسهيل حركة التنقل من وإلى محافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أن تشغيل المجمع هدفه تخفيف الازدحام والتكدس المروري عن قلب مدينة قنا الأم، وتوفير منظومة نقل حضارية ومتكاملة تليق بأبناء المحافظة.





من جانبه، أكد محمد حسن، مدير مشروع المواقف بقنا، انتظام حركة النقل والعمل بمجمع المواقف الجديد، والتعامل بسلاسة مع كافة كثافات الركاب والمواطنين القادمين والمغادرين، مشيراً إلى انضباط واستقرار الحالة العامة وحركة السيارات والأتوبيسات.

وأشار مدير مشروع المواقف بقنا، إلى أنه تم وصول 11 أتوبيسًا خلال ساعتين، على عكس الأيام الماضية التي شهدت توافد الأتوبيسات في وقت واحد، وهو ما جعل عملية تنظيم وتسهيل نقل الركاب إلى داخل المدينة وسرعة نقلهم إلى وجهاتهم.

وأكد مدير مشروع المواقف بقنا، انضباط واستقرار الحالة العامة والسيولة المرورية داخل المجمع، مطالباً المواطنين والسائقين أهمية التكاتف والترابط لإنجاح هذه المنظومة الجديدة، والالتزام التام بالأماكن والمواقف المحددة لكل خط داخل مجمع المواقف لضمان استمرارية النظام وتسهيل الحركة على الجميع.

