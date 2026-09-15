السعودية تعلق الدراسة الحضورية في 5 مدن بعسير بسبب الحالة الجوية

أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير، على خلفية الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي العملية التعليمية.

وشمل قرار التعليق مدارس التعليم العام في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة ومحايل عسير وظهران الجنوب، على أن تستمر الدراسة عن بُعد عبر منصة «مدرستي» بدلًا من الحضور إلى المدارس.

وأكدت الجهات المعنية أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الجميع، في ظل الظروف الجوية التي قد تؤثر على حركة التنقل والوصول إلى المنشآت التعليمية، مشيرة إلى استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للظروف الميدانية.

ويتيح تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد استمرار العملية التعليمية دون الحاجة إلى تعريض الطلاب والعاملين في المدارس لمخاطر التنقل خلال فترات عدم استقرار الطقس.

وتشهد مناطق متفرقة من المملكة، بحسب تطورات الأحوال الجوية، حالات تستدعي اتخاذ تدابير احترازية من بينها التنبيهات المتعلقة بالأمطار والرياح وانخفاض مستوى الرؤية، الأمر الذي يدفع الجهات التعليمية إلى تعليق الدراسة الحضورية مؤقتًا في بعض المناطق عند الحاجة.

ويأتي قرار تعليق الدراسة في مدن ومحافظات عسير ضمن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع الظروف الجوية المتغيرة، مع استمرار العملية التعليمية عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن سلامة منسوبي التعليم والطلاب والطالبات وعدم توقف الدراسة.