اللون الأخضر.. علامات تكشف فساد الكبدة تؤدى إلى حالات تسمم

تعد الكبدة من أشهى الأكلات الشعبية فى مصر ومختلف دول العالم وتحتوى على قدر كبير من الحديد والعناصر المغذية، خاصة إنها تحتوى على "الزنك" الذي يعتبر معدناُ ساعد على حماية الجسم من الأمراض المرتبطة بالأوعية الدموية، ويقي من الإصابة بتصلّب الشرايين.

علامات تكشف الكبدة الفاسدة..

1-يجب أن تكون الكبدة النيئة صلبة ورطبة ولونها أحمر فاتح شبه أرجواني، أما التي تحولت إلى اللون الأبيض أو الأبيض المائل للرمادي لم تعد آمنة للأكل والرائحة النتنة هي علامة تحذيرية على أن الكبد قد تلف.

2-إذا رأيت أي نوع من تغير اللون على الكبدة فهذا مؤشر على أنها أصبحت سيئة ستلاحظ أن اللون سيكون بني أو أصفر كما ستشتم رائحة غير تقليدية.

3-لابد من ان يكون لونها احمر غامق ولكن اذا تحولت الى الاحمر المائل الى اللون الازرق تصبح فاسدة.

4 - يمكن أن يؤدي تناول اللحوم الفاسدة إلى أمراض مزمنة تنقلها الأغذية ، مثل سرطان القولون والتهابات الجهاز الهضمي وغير ذلك لذا ، احترس وتناول اللحوم بعناية.