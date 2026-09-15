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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم الفن يقتحمون عالم البيزنس.. من مشروعات محمد رمضان العقارية إلى مطاعم عبد الباقي وأزياء مي عز الدين

مي عز الدين
مي عز الدين
يارا أمين

لم يعد عالم الفن هو المجال الوحيد الذي يشغل اهتمام عدد من النجوم، إذ اتجه العديد منهم خلال السنوات الماضية إلى خوض تجارب جديدة في عالم البيزنس والاستثمار، من خلال تأسيس مشروعات خاصة في مجالات متنوعة، بينها العقارات والمطاعم والأزياء والعطور.

ويحرص عدد من الفنانين على تنويع مصادر دخلهم وتأمين مستقبلهم بعيدًا عن الاعتماد الكامل على العمل الفني، خاصة مع تراجع فرص العمل أحيانًا وابتعاد بعض النجوم عن الأضواء بعد سنوات من النجاح.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن عدد من نجوم الفن عن مشروعات واستثمارات جديدة، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

محمد رمضان يقتحم مجال الاستثمار العقاري

كشف الفنان محمد رمضان، عن استعداده لإطلاق أول مشروعاته العقارية، معلنًا اختيار محافظة الجيزة لإقامة المشروع، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وقال محمد رمضان: «بعد ما لفيت العالم، اخترت بلدي ومحافظتي الجيزة لإقامة أول مشاريعي العقارية فندق MR1 وجيزة داون تاون».

وأوضح أنه تم الاستقرار على أكثر من موقع في القاهرة والجيزة، من بينها موقع مبنى مديرية أمن الجيزة السابق، مشيرًا إلى أنه يعتبره موقعًا مميزًا يمكن من خلاله رؤية القاهرة والجيزة بالكامل.

وأضاف: «ربنا يقدرنا ونعمل ما تستحقه مصر»، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات جارية مع علامات عالمية كبرى لم تدخل السوق المصرية من قبل، تمهيدًا لوجودها داخل فندق MR1 وجيزة داون تاون.

محمد رمضان يطلق خط عطور MR1

وفي خطوة جديدة بعالم البيزنس، أعلن محمد رمضان أيضًا إطلاق أول خط عطور خاص به تحت اسم «MR1»، على أن تكون مدينة ميلانو الإيطالية نقطة انطلاق العلامة التجارية الجديدة عالميًا يوم 22 سبتمبر المقبل.

ويحمل أول إصدارات المجموعة اسم «Crowned»، وهو عطر فاخر للجنسين، استغرق تطويره نحو عامين بالتعاون مع مصمم العطور الفرنسي الشهير فانسان ريكور (Vincent Ricord).

وكتب رمضان عبر حساباته الرسمية: «إن شاء الله يوم 22 سبتمبر من مدينة ميلانو الإيطالية، سنطلق أول عطور MR1 باسم Crowned، الذي عمل صانع العطور الفرنسي Vincent Ricord على تطويره على مدار سنتين»، معربًا عن سعادته بخوض تجربة تصنيع عطر يستهدف الرجال والسيدات وينافس في الأسواق العالمية.

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