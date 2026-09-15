نجوم الفن يقتحمون عالم البيزنس.. من مشروعات محمد رمضان العقارية إلى مطاعم عبد الباقي وأزياء مي عز الدين

لم يعد عالم الفن هو المجال الوحيد الذي يشغل اهتمام عدد من النجوم، إذ اتجه العديد منهم خلال السنوات الماضية إلى خوض تجارب جديدة في عالم البيزنس والاستثمار، من خلال تأسيس مشروعات خاصة في مجالات متنوعة، بينها العقارات والمطاعم والأزياء والعطور.

ويحرص عدد من الفنانين على تنويع مصادر دخلهم وتأمين مستقبلهم بعيدًا عن الاعتماد الكامل على العمل الفني، خاصة مع تراجع فرص العمل أحيانًا وابتعاد بعض النجوم عن الأضواء بعد سنوات من النجاح.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن عدد من نجوم الفن عن مشروعات واستثمارات جديدة، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

محمد رمضان يقتحم مجال الاستثمار العقاري

كشف الفنان محمد رمضان، عن استعداده لإطلاق أول مشروعاته العقارية، معلنًا اختيار محافظة الجيزة لإقامة المشروع، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وقال محمد رمضان: «بعد ما لفيت العالم، اخترت بلدي ومحافظتي الجيزة لإقامة أول مشاريعي العقارية فندق MR1 وجيزة داون تاون».

وأوضح أنه تم الاستقرار على أكثر من موقع في القاهرة والجيزة، من بينها موقع مبنى مديرية أمن الجيزة السابق، مشيرًا إلى أنه يعتبره موقعًا مميزًا يمكن من خلاله رؤية القاهرة والجيزة بالكامل.

وأضاف: «ربنا يقدرنا ونعمل ما تستحقه مصر»، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات جارية مع علامات عالمية كبرى لم تدخل السوق المصرية من قبل، تمهيدًا لوجودها داخل فندق MR1 وجيزة داون تاون.

محمد رمضان يطلق خط عطور MR1

وفي خطوة جديدة بعالم البيزنس، أعلن محمد رمضان أيضًا إطلاق أول خط عطور خاص به تحت اسم «MR1»، على أن تكون مدينة ميلانو الإيطالية نقطة انطلاق العلامة التجارية الجديدة عالميًا يوم 22 سبتمبر المقبل.

ويحمل أول إصدارات المجموعة اسم «Crowned»، وهو عطر فاخر للجنسين، استغرق تطويره نحو عامين بالتعاون مع مصمم العطور الفرنسي الشهير فانسان ريكور (Vincent Ricord).

وكتب رمضان عبر حساباته الرسمية: «إن شاء الله يوم 22 سبتمبر من مدينة ميلانو الإيطالية، سنطلق أول عطور MR1 باسم Crowned، الذي عمل صانع العطور الفرنسي Vincent Ricord على تطويره على مدار سنتين»، معربًا عن سعادته بخوض تجربة تصنيع عطر يستهدف الرجال والسيدات وينافس في الأسواق العالمية.

عمرو دياب.. استثمارات متنوعة خارج الفن

يملك النجم عمرو دياب عددًا من الاستثمارات في مجالات مختلفة، من بينها مشروعات عقارية ومنتجعات سياحية، إلى جانب ارتباط اسمه بعلامة تجارية للعطور وخط للأزياء، فضلًا عن استثمارات في قطاع الفنادق والسياحة.

أشرف عبد الباقي.. من المسرح إلى المطاعم

دخل الفنان أشرف عبد الباقي عالم المطاعم، حيث أسس سلسلة مطاعم متخصصة في تقديم الأكل البيتي، وامتدت مشروعاته إلى عدد من دول الخليج.

تامر حسني يخوض تجربة الأزياء والمطاعم

لم يقتصر نشاط الفنان تامر حسني على الغناء والتمثيل، إذ خاض تجربة الاستثمار في مجال الموضة من خلال تأسيس علامة للملابس الشبابية، إلى جانب افتتاح مطعم يحمل اسم نجله «آدم».

أحمد حلمي يجمع بين الإنتاج والنظارات

دخل الفنان أحمد حلمي مجال المشروعات التجارية من خلال إطلاق مشروع متخصص في النظارات الطبية والشمسية، إلى جانب امتلاكه شركة للإنتاج الفني.

مي عز الدين تدخل عالم الأزياء

أعلنت الفنانة مي عز الدين، خلال الفترة الماضية دخولها عالم البيزنس، من خلال إطلاق خط خاص بالأزياء والملابس الصيفية المخصصة للنساء، لتخوض تجربة جديدة بعيدًا عن التمثيل.

أحمد فهمي يستثمر في المطاعم

دخل الفنان أحمد فهمي أيضًا مجال المطاعم، من خلال افتتاح فرع في مصر لعلامة تجارية تركية شهيرة متخصصة في اللحوم المدخنة، حيث يمتلك حق الامتياز التجاري للعلامة داخل السوق المصرية