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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال ضمن مكرمي مهرجان ظفار الدولي للمسرح

مهرجان ظفار الدولي للمسرح
مهرجان ظفار الدولي للمسرح
تقى الجيزاوي

شهد حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، المقام في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، تكريم 9 أسماء بارزة من نجوم الفن والمسرح في مصر وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية، احتفاءً بمسيرتهم وما قدموه من إسهامات في المشهد الفني والمسرحي العربي.

وضمت قائمة المكرمين من مصر الفنانين أحمد حلمي، وشريف منير، وياسر جلال، بينما شملت القائمة الفنان السوري أسعد فضة، والفنان السوري جمال سليمان.

ومن سلطنة عُمان، كرّم المهرجان الفنان صالح زعل والدكتور عماد الشنفري، إلى جانب الفنان البحريني عبدالله ملك، والفنان الإماراتي أحمد بو رحيمة.

وجاء التكريم تقديرًا لمسيرة المكرمين وتجاربهم الفنية التي أسهمت في إثراء الحركة المسرحية والفنية العربية، في احتفالية جمعت أسماء تنتمي إلى أجيال وتجارب مختلفة في السينما والدراما والمسرح والعمل الثقافي.

ويواصل مهرجان ظفار الدولي للمسرح من خلال دورته الثانية تقديم تجارب فنية متنوعة، مع مشاركة فنانين ومسرحيين من دول عربية وأجنبية، بما يعزز دوره كمساحة للتواصل والتبادل الفني والثقافي.

مهرجان ظفار الدولي للمسرح أحمد حلمي وياسر جلال

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