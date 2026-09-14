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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. انطلاق الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بمشاركة مصرية

مهرجان ظفار الدولي للمسرح
مهرجان ظفار الدولي للمسرح
تقى الجيزاوي

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان، برئاسة عمار بن عوبد غواص، بمشاركة مجموعة من التجارب المسرحية العربية والدولية، وسط حضور فني وجماهيري متنوع.

وتشهد الدورة مشاركة 15 عرضًا مسرحيًا تتنافس ضمن ثلاثة مسارات رئيسية، هي «مسرح ظفار»، و«العروض الكبرى»، و«عروض النخبة»، بما يفتح مساحة لعرض تجارب مختلفة تجمع بين المسرح العماني والعربي والدولي. وتتوزع المشاركات بين عدد من الدول، من بينها مصر وجورجيا وتركيا وإسبانيا والهند، إلى جانب مشاركات عربية من الإمارات وتونس والعراق، في منافسات تجمع مدارس ورؤى مسرحية متعددة أمام الجمهور ولجان التحكيم.

4 عروض عمانية في «مسرح ظفار»

يضم مسار «مسرح ظفار» أربعة عروض عمانية، هي «عناية خاصة جدًا»، و«مسامير الخلود»، و«الرماد»، و«السادن»، ويخصص هذا المسار لدعم الفرق والمواهب المحلية وإبراز التجارب المسرحية القادمة من محافظة ظفار وسلطنة عمان.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى لهذا المسار 50 ألف دولار، في إطار توجه المهرجان إلى تشجيع المواهب المحلية ومنحها فرصة للمنافسة على المستوى الدولي.

«متولي وشفيقة» يمثل مصر في المنافسة

وتشارك مصر في الدورة الثانية من خلال العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان سامح بسيوني، وذلك ضمن مسابقة «العروض الكبرى» التي تضم سبعة عروض من سلطنة عمان ومصر وجورجيا وتركيا والإمارات وتونس والعراق.

ويخوض العرض المصري المنافسة إلى جانب «أصحاب السبت» من سلطنة عمان، و«أزيف نفسي» من جورجيا، و«هاملت» من تركيا، و«غياهب الروح» من الإمارات، و«روضة العشاق» من تونس، و«بيت أبو عبدالله» من العراق.

يأتي اختيار «متولي وشفيقة» للمشاركة الدولية بعد النجاح الذي حققه العرض في مصر، إذ توج بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، كما حصد عددًا من الجوائز، بينها جائزة أفضل مخرج مناصفة لأمير اليماني، وأفضل أداء حركي لأحمد مانو، وأفضل ديكور لمحمد سعد. 3 مسارات رئيسية وجوائز كبرى.

كان رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح عمار بن عوبد غواص قد أعلن اعتماد ثلاثة مسارات للمنافسات، يأتي في مقدمتها «عروض النخبة»، الذي يضم أعمالًا عربية وعالمية حاصلة على جوائز في مهرجانات دولية، إلى جانب عروض متميزة من الدورة الأولى، وتصل قيمة جائزته الكبرى إلى 50 ألف دولار. أما مسار «العروض الكبرى»، فيضم مشاركات من دول مختلفة للتنافس على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، بقيمة 50 ألف دولار، بينما يركز مسار «مسرح ظفار» على التجارب والمواهب المحلية، مع جائزة كبرى بالقيمة نفسها.

 ويشارك في بطولة «متولي وشفيقة» كل من محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليماني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي، والعمل من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني. 

متولي وشفيقة مهرجان ظفار الدولي للمسرح الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح

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