قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: توطين صناعة الدواء في مصر خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاستيراد
أسعار الفراخ والبيض اليوم 8 يونيو 2026 بعد تراجع جديد بالأسواق
رامز جلال يطرح البوستر الرسمي لفيلم «بيج رامي» استعدادًا لطرحه بالسينمات
بمميزات ذكاء اصطناعي خارقة.. أبل تطلق النسخة التجريبية الأولى لنظام iOS 27 رسميا للمطورين
الزمالك يتوصل لاتفاق مع صلاح مصدق لتسوية مستحقاته قبل التوجه لمحكمة كاس
تعليق ناري من أحمد موسى على الضربة الإيرانية ومكاسب أمريكا من هرمز
الغندور يثير الجدل بشأن مستقبل محمد شريف وتحديد أولوياته
هل يجوز إعطاء الصدقة للأخت المحتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد أزمة عمر كمال.. تعرف على عقوبات السب والقذف عبر السوشيال ميديا
بعد تراجع الذهب اليوم.. إليكم أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان
100 جنيه وللأجانب فقط | الضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد
المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان ظفار الدولي للمسرح يعلن موعد دورته الثانية وجوائز تصل إلى 50 ألف دولار

مهرجان ظفار الدولى للمسرح
مهرجان ظفار الدولى للمسرح
تقى الجيزاوي

كشفت إدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر 2026، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى على المستويين العربي والدولي.

وأكدت إدارة المهرجان أن الدورة الجديدة تأتي في إطار مواصلة دعم الحركة المسرحية وتعزيز التبادل الثقافي بين المبدعين من مختلف دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المهرجان كواحد من أبرز الفعاليات المسرحية في المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، أن الحدث يمثل مشروعًا ثقافيًا يعكس الحراك الفني الذي تشهده محافظة ظفار وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن المهرجان يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتواصل بين التجارب المسرحية العربية والعالمية.

فيما أعلن عمار بن عوبد غواص، رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح، اعتماد ثلاثة مسارات رئيسية للمنافسات والعروض المشاركة في الدورة الثانية.

ويحمل المسار الأول اسم «عروض النخبة»، ويضم مجموعة من أبرز العروض العربية والعالمية الحاصلة على جوائز في مهرجانات دولية، إلى جانب الأعمال المتميزة في الدورة الأولى، فيما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لهذا المسار 50 ألف دولار.

أما المسار الثاني «العروض الكبرى»، فيستقبل مشاركات من مختلف دول العالم للتنافس على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، بقيمة 50 ألف دولار، على أن تتولى لجنة متخصصة اختيار الأعمال المشاركة وفق معايير فنية محددة.

ويخصص المهرجان مساره الثالث تحت عنوان «مسرح ظفار»، لدعم المواهب والفرق المسرحية المحلية، وإبراز التجارب الإبداعية في محافظة ظفار، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى في هذا المسار أيضًا 50 ألف دولار.

مهرجان ظفار الدولي للمسرح أحمد بن محسن الغساني الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولى للمسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

المعاشات

أعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 7 يونيو 2026

بالصور

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد