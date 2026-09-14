60 مليار دولار صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل رقما قياسيا

أظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، تسجيل صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم قياسي جديد في أغسطس الماضي مدفوعةً بالاستثمارات العالمية المتواصلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت البيانات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الاثنين/ - أن قيمة الشحنات الصادرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 59.98 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي بزيادة 162.6% من 22.84 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.

وأشارت إلى أن حصة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت 61 % من إجمالي الصادرات للبلاد في الشهر الماضي، لتتجاوز 60% لأول مرة، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الفائض التجاري في هذا القطاع حاجز الـ 40 مليار دولار.

وعلى صعيد المنتجات، قفزت صادرات أشباه الموصلات 209% على أساس سنوي لتصل إلى 46.67 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وسط توسع استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، كما ارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات بنسبة 383.1% لتصل إلى 6.4 مليار دولار، بينما زادت شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 23.2% لتصل إلى 1.64 مليار دولار.

وانخفضت شحنات الشاشات بنسبة 7% لتصل إلى 1.69 مليار دولار، حيث واجهت الشركات ضغوطا لخفض التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الذاكرة.

وبحسب الوجهة، قفزت الشحنات المُجمّعة إلى الصين وهونج كونج بنسبة 227.9%، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 306.5%، كما زادت الشحنات إلى فيتنام بنسبة 81.4%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.1%، وإلى الهند بنسبة 126.7% على أساس سنوي.