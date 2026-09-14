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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر صور سقوط بوابة مدرسة دار السلام|مصادر: تدافع الأهالي السبب وعدد المصابين 7

سقوط بوابة مدرسة
سقوط بوابة مدرسة
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد واقعة سقوط بوابة مدرسة دار السلام الاعدادية بنين بالقاهرة

وعلم موقع صدى البلد من مصادره الرسمية ، أنه بالنسبة لآخر تطورات حادث سقوط بوابة مدرسة دار السلام الاعدادية بنين بدار السلام واصابة عددا من الطلاب ، فتشير تقارير المتابعة الرسمية إلى أن إجمالي عدد الإصابات كان 7 طلاب وتم نقلهم جميعا لأقرب مستشفى وهي مستشفى مبرة المعادي ، وبعد الإسعافات الأولية خرج منهم 6 طلاب و لم يتبقى بالمستشفى سوى طالب واحد فقط مازال تحت الملاحظة لشعوره بضيق تنفس .

وبحسب تقارير المتابعة الرسمية ، علم موقع صدى البلد ، أن السبب في الحادث هو تدافع أولياء الأمور لاستلام أبناءهم أمام بوابة المدرسة بشكل مبالغ فيه ، مما أدى لسقوط مفاجئ للبوابة ، ونفت التقارير الرسمية وجود أي وفيات نتيجة الحادث .

وشهدت مدرسة دار السلام الإعدادية بنين، حالة من الزحام والتدافع الشديد بين الطلاب، مما تسبب في سقوط بوابة المدرسة، وإصابة عدد من الطلاب بكدمات أثناء الخروج من المدرسة.

وتسببت الواقعة في حالة من الغضب بين أولياء الأمور، حيث قالت ميرفت أحمد: كل ده من الزحمة لازم يكون المدرسة فترة واحدة بس.
 

 وقالت كريمة يوسف: الباب وقع على الأولاد من زحمة أولياء الأمور ، لأن ما فيش نظام وكل واحدة ابنها طولها رايحه توصل، عاملين زحمه عالفاضي وبيدوسو عالعيال ويزقوهم.


 

ونفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، سقوط أي وفيات بين الطلاب أو الأهالي نتيجة سقوط بوابة المدرسة .

وعلى جانب آخر يذكر أنه كان قد وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلزام المدارس بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري
رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

سقوط بوابة مدرسة مدرسة دار السلام دار السلام مدرسة

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