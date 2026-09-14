ما معنى الصلاة الواردة في قول الله "صلوا عليه وسلموا تسليما"؟.. الإفتاء توضح

وضحت دار الإفتاء المصرية، المقصود من الصيغة الشرعية والأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، مؤكدة أن الصلاة المأمور بها هنا لها معنى مخصوص ولا تقف عند حدود الدعاء المطلق.

معنى الصلاة في قوله تعالى "صلوا عليه وسلموا تسليما"

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، إلى أن المقصود بـ ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ ليس التوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي دعاء عابر، وإنما هو طلب وسؤال موجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتولى هو بنفسه الصلاة على نبيه الكريم. ويتحقق هذا الامتثال عبر صيغ مثل: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد" أو "صلَّى الله على سيدنا محمد" وما يشبهها من العبارات.

هل توجد صيغ الصلاة على النبي لاستجابة الدعاء؟

حدد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، صيغ الصلاة على النبي لاستجابة الدعاء، موضحا أن بعض الأحاديث النبوية الشريفة ورد فيها استحباب بدء الدعاء بالصلاة على النبي أو الختم بها.

وأوضح أمين الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن صيغ الصلاة على النبي لاستجابة الدعاء، هي:

أولاً: الصيغة الإبراهيمية.. التي تقال في التشهد، وهي "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". ثانياً: الصلاة التفريجية.. ونَصُّهَا: "اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله". ثالثاً: صلاة المحتاج.. والتي يقول فيها الذاكر "اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة العبد الحائر المحتاج، الذي ضج من كل ضيق وحرج، فالتجأ إلى باب ربه الكريم، ففتحت له أبواب الفرج". رابعاً: صلاة الفاتح.. وصيغتها "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

ولفت أمين الإفتاء إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تُعد شرطاً شرعياً لقبول الدعاء، كما أنه لا يوجد عدد معين من المرات يجب على المسلم الالتزام به حتى تُقبل مناجاته من الله عز وجل.