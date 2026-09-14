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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين

استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
فرناس حفظي

كشف استطلاع رأي حديث في تايلاند عن تصاعد الانتقادات تجاه سلوك بعض الإسرائيليين داخل البلاد، حيث أيد نحو 77.5% من المشاركين الذين سبق أن سمعوا عن وقائع تتعلق بسلوكيات مخالفة أو واجهوا مثل هذه الحالات، تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة بحق الإسرائيليين.

وجاء الاستطلاع، الذي أجراه معهد «NIDA» بين 8 و10 سبتمبر الجاري، بعد أيام من احتجاج شارك فيه مئات الأشخاص أمام السفارة الإسرائيلية في بانكوك، رفع خلاله المتظاهرون شعارات تنتقد إسرائيل وتطالب السلطات التايلاندية بتشديد الرقابة على الأجانب الذين يخالفون القوانين المحلية.

وشمل الاستطلاع 1410 أشخاص من البالغين المؤهلين للتصويت في بانكوك وخمس محافظات أخرى، فيما أظهرت النتائج أن 76.38% منهم سبق أن اطلعوا عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي على تقارير تتعلق بسلوكيات غير لائقة أو مخالفات يُتهم إسرائيليون بارتكابها في تايلاند.

ومن بين 1164 مشاركًا قالوا إنهم سمعوا عن تلك الوقائع أو واجهوا حالات مماثلة، رأى 71.22% أن المشكلة تتمثل في عدم احترام القوانين التايلاندية، بينما أشار 46.39% إلى استخدام ألفاظ مسيئة أو التعامل بصورة غير لائقة مع المواطنين التايلانديين، وقال 45.96% إن هناك عدم احترام للثقافة المحلية.

كما أشار 31.44% إلى مزاعم تتعلق باستخدام مواطنين تايلانديين كواجهات أو وكلاء للاستحواذ على أراضٍ، فيما تحدث 29.04% عن استخدام ترتيبات مماثلة في ملكية الشركات.

وعند سؤال المشاركين عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، أيد 77.49% فرض القانون بصرامة، بينما طالب 45.45% بتقليص مدة الإقامة المسموح بها للإسرائيليين في تايلاند. كما دعا 38.49% إلى زيادة الرقابة من جانب السفارة الإسرائيلية على سلوك مواطنيها، فيما رأى 23.54% ضرورة أن تبحث الحكومة تداعيات توسع المستوطنات الإسرائيلية في بعض المناطق على الأمن القومي التايلاندي.

وتزامنت نتائج الاستطلاع مع تصاعد الاحتجاجات والانتقادات العلنية في البلاد، إذ شهدت بانكوك الأسبوع الماضي مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية، قادها الناشط السياسي والإعلامي سوندي ليمثونغكول، وشارك فيها مئات المحتجين.

وتطرقت الاحتجاجات إلى اتهامات باستخدام مواطنين تايلانديين كـ«واجهات» في أنشطة تجارية وعمليات مرتبطة بامتلاك العقارات والأراضي، خصوصًا في مناطق سياحية مثل كوه فانغان وفوكيت، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على تلك الأنشطة.

وفي محاولة لتهدئة التوتر، نشر نائب السفير الإسرائيلي لدى تايلاند رامي تافليتسكي مقطع فيديو باللغة التايلاندية، أكد فيه أن السفارة تتعامل بجدية مع التقارير والمخاوف المتعلقة بسلوك بعض الإسرائيليين، مشيرًا إلى تعاونها مع السلطات المحلية ونشرها قواعد سلوك للسياح الإسرائيليين تحثهم على احترام القوانين والثقافة التايلاندية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه عدد السياح الإسرائيليين إلى تايلاند ارتفاعًا ملحوظًا؛ إذ زار أكثر من 277 ألف إسرائيلي البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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