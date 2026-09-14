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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد تعرضه لحادث.. وكيل الأزهر يباشر عمله ويستقبل المفتي وأمين البحوث الإسلامية

أيمن عبدالغني
أيمن عبدالغني
أحمد سعيد

باشر الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، مهام عمله اليوم بمقر مكتبه، عقب تماثله للشفاء والاطمئنان الكامل على صحته إثر الحادث المروري الذي تعرض له أمس.

الشيخ أيمن عبد الغني عقب تماثله للشفاء

واستقبل الشيخ أيمن عبد الغني، بمكتبه بمشيخة الأزهر، ود. نظير عياد، مفتي الديار المصرية، ود. محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ اللذين قدما لفضيلته خالص التهاني بسلامة النجاة وتمام الشفاء، داعين المولى -عز وجل- أن يديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة رسالة الأزهر الشريف.

من جانبه، أعرب الشيخ أيمن عبد الغني عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على هذه الزيارة الكريمة ومشاعرهما الأخوية الصادقة. كما جدد فضيلته خالص شكره وعظيم امتنانه لكل من تواصل معه أو دعا له أو زاره للاطمئنان على صحته وسلامته.

الشيخ أيمن عبد الغني القائم بعمل وكيل الأزهر وكيل الأزهر

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