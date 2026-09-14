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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس أدمن صفحة بطنطا بتهمة الإساءة والتشهير بشخصيات عامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس النيابة العامة بطنطا  اليوم  قرارا عاجلا بحبس «محمود رفاعي محمود سلامة»، 54 سنة  عاطل، وصاحب صفحة تحمل اسم «م.س» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمقيم بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية بلاغات مقدمة ضده من شخصيات قضائية عامة.

تحرك جهات التحقيق 

كما وجهت  النيابة العامة  للمتهم اتهامات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر صور شخصية للشاكين عبر موقع «فيسبوك» دون الحصول على موافقتهم، فضلًا عن استخدام برامج وتقنيات معلوماتية في معالجة صورهم الشخصية، التي قالت التحقيقات الأولية إنه حصل عليها من حساباتهم الرسمية، وإظهارهم بطريقة من شأنها المساس بأشخاصهم.

كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، وفقًا للتحقيقات، إسناد وقائع غير صحيحة إلى الشاكين، ونشر أخبار وبيانات ثبت عدم صحتها عقب فحصها، إلى جانب الحصول على صور شخصية من حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» واستخدامها في منشوراته.

ردع مخالفين 

وقررت النيابة العامة استكمال فحص الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف على مدى ارتباطه بوقائع أخرى، إلى جانب فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وتفريغ محتوياته، لبيان ما يتضمنه من صور أو مواد محل التحقيق.

حبس أدمن الصفحة 

كما تتضمن الإجراءات بحث مدى وجود شركاء آخرين في الوقائع محل التحقيق، وإعداد تقرير فني بنتائج الفحص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين مستوى حبس أدمن طنطا

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