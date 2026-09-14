ارتفاع ضحايا حادث العبور إلى 3 وفيات وإصابة 11 شخصا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إلى 3 وفيات وإصابة 11 شخصًا، إثر انقلاب الأتوبيس واشتعال النيران بداخله، أمام منطقة أكوا بارك، في الاتجاه القادم من العاشر من رمضان إلى القاهرة.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وانقلاب الأتوبيس واشتعال النيران به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي اشتعلت داخل الأتوبيس، فيما جرى نقل 11 مصابًا إلى مستشفى السلام التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، فيما تواصل الأجهزة المعنية رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.