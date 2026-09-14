الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من شراء بعض أنواع الطماطم التي تُطرح بأسعار منخفضة للغاية، موضحًا أن وصول سعر الكيلو إلى نحو 10 جنيهات في بعض الأسواق قد يكون مرتبطًا بانخفاض جودة الثمار أو إصابتها بـ«السوس».

وأكد أبو صدام خلال تصريحات له، أن السعر المنخفض لا يعني دائمًا وجود مشكلة في المنتج، لكنه يستوجب من المستهلك التأكد من جودة الطماطم وفحصها جيدًا قبل الشراء، خاصة مع وجود فارق كبير بين أسعار الأنواع المختلفة المطروحة بالأسواق.

الطماطم بـ10 جنيهات.. هل السعر المنخفض له سبب؟

وأوضح نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تختلف من منطقة إلى أخرى ومن نوع لآخر، وفقًا لجودة الثمار ومواصفاتها.

وأشار إلى أن أفضل أنواع الطماطم الموجودة في الأسواق يصل سعر الكيلو منها إلى نحو 30 جنيهًا، في حين تنخفض أسعار الأنواع الأقل جودة بصورة ملحوظة، وهو ما يفسر جانبًا من الفارق الكبير في الأسعار بين المعروض في الأسواق.

وأضاف أن المواطن يجب ألا ينجذب إلى السعر فقط، وإنما عليه فحص الطماطم والتأكد من سلامتها قبل الشراء، خاصة إذا كان سعرها أقل بكثير من الأسعار المتداولة.

نقيب الفلاحين: «الطماطم الرخيصة ممكن تكون مصابة بالسوس»

كما حذر أبو صدام من أن بعض الكميات التي تباع بأسعار منخفضة للغاية قد تكون مصابة بـ«السوس»، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى جودة الثمار وعدم شراء أي منتج لمجرد أن سعره رخيص.

ولفت إلى أن تفاوت أسعار الطماطم أمر طبيعي نتيجة اختلاف الجودة ومناطق الإنتاج والتداول، إلا أن وجود فارق كبير في السعر يستدعي التأكد من حالة المنتج قبل وضعه في سلة المشتريات.

وأكد أن المستهلك يستطيع تجنب شراء الثمار المصابة من خلال فحصها جيدًا والتأكد من عدم وجود علامات واضحة على الإصابة أو التلف.

تحذير لأصحاب المطاعم من الطماطم المصابة

كما وجه نقيب الفلاحين تحذيرًا إلى أصحاب المطاعم، مطالبًا بعدم استخدام الطماطم المصابة بـ«السوس» في إعداد السلطات أو الوجبات التي تقدم للمواطنين.

وأوضح، وفقًا لتصريحاته، أن تناول هذه الطماطم لا يعني بالضرورة حدوث ضرر صحي، لكنه اعتبر بيعها للمستهلك باعتبارها منتجًا سليمًا دون توضيح حالتها نوعًا من الغش.

وقال أبو صدام: «الطماطم المسوسة مش مضرة بالصحة بس فيها غش».

مطالب بالرقابة على الأسواق

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الخضروات، لضمان عدم طرح منتجات منخفضة الجودة للمواطنين دون توضيح حالتها.

وأكد أن حماية المستهلك لا ترتبط بالسعر فقط، وإنما تشمل أيضًا ضمان جودة المنتجات الزراعية المعروضة للبيع، ومنع أي ممارسات من شأنها تضليل المواطنين.

قبل ما تشتري.. افحص الطماطم

ودعا أبو صدام المواطنين إلى اختيار الطماطم وفقًا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم، مع ضرورة فحص الثمار جيدًا قبل الشراء وعدم اعتبار السعر المنخفض وحده معيارًا لجودة المنتج.

وأشار إلى أن اختلاف الأسعار بين الأسواق والأنواع لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، إلا أن الطماطم التي تباع بأسعار شديدة الانخفاض مقارنة بالمستويات المعتادة تحتاج إلى مزيد من الانتباه والتأكد من سلامتها وجودتها.