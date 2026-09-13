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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الطماطم تتجاوز 25 جنيها والبطاطس بـ 30.. أسعار الخضراوات اليوم

خضراوات
خضراوات
آية الجارحي

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 13-9-2026، في سوق العبور .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الخضراوات اليوم الأحد 13-9-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الطماطم

 سعر الطماطم اليوم تراوح بين 9 و25 جنيها في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 20 و30 جنيها.

أسعار البطاطس 

 سعر البطاطس تراوح بين 13 و17 جنيها في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 20 و25 جنيها.

أسعار البصل اليوم 

 

سعر البصل الابيض تراوح بين 12 و18 جنيها   في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 16 و25 جنيها.

سعر البصل الاحمر 12 و16 جنيها   في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 15 و20 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم

 

سعر الكوسة تراوح بين 15 و25 جنيها في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 25 و30 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 10 و20 جنيها ي سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 25 و30 جنيها.

  سعر فاصوليا 40 و50 جنيها في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 50 و60 جنيها.

أسعار الباذنجان

 سعر الباذنجان البلدي 3.5 و6.5 جنيه في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 8 و10 جنيهات.

 سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و 5.5 جنيه  في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 8 و10 جنيهات.

 سعر الباذنجان الابيض تراوح بين 5 و7 جنيهات في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 8 و12 جنيها.

أسعار الفلفل

 

سعر الفلفل الرومي البلدي 10 و12 جنيها  في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 15 و20 جنيه.

  سعر فلفل الرومي صوب 10 و12 جنيها   في سوق العبور لتصل إلى الاسواق بين 15 و20 جنيه.

سعر الفلفل الحامي تراوح بين 7 و12 جنيها 

 سعر الخيار الصوب تراوح بين 11 و15 جنيها 

  سعر الملوخية تراوح بين 5 و7 جنيهات   

سعر البامية تراوح بين 30 و40 جنيه  

سعر القلقاس تراوح بين 10 و14 جنيها

الطماطم أسعار الطماطم البطاطس البصل

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