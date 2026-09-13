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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كفر الشيخ .. سقوط نصاب يدير صفحة لبيع الأسلحة النارية على الفيس بوك

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع الأسلحة النارية على الفيس بوك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.


 

أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ( طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) ، وضبط بحوزته ( هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الألعاب النارية والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بقدرته على توفيرها لهم نظير مبالغ مالية وعدم الوفاء بذلك ورفض رد تلك المبالغ .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية الفيس بوك

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