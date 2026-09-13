تشكيل مباراة ديربي مانشستر الرسمي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - مارك جيهي - يوشكو جفارديول

خط الوسط: إليوت أندرسون - إنزو فيرنانديز - فيل فودين

خط الهجوم: ريان شرقي - أنطوان سيمنيو - إيرلينج هالاند

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، دورجو.

خط الوسط: تيليمانس، برونو، ماينو.

خط الهجوم: مبيويمو، كونيا، راشفورد.