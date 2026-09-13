هالاند يطارد روني في ديربي مانشستر

يعود ديربي مانشستر إلى الواجهة من جديد، عندما يصطدم مانشستر يونايتد بجاره مانشستر سيتي، في مواجهة تحمل أهمية خاصة على مستوى الأرقام القياسية في تاريخ مباريات الفريقين.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يدخل المباراة بطموح جديد يتمثل في الاقتراب من صدارة الهدافين التاريخيين للديربي، وكتابة اسمه بين أبرز نجوم المواجهة.

هالاند يطارد رقم روني

نجح هالاند في تسجيل 8 أهداف خلال 10 مباريات خاضها أمام مانشستر يونايتد، ليحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين لديربي مانشستر.

ويحتاج المهاجم النرويجي إلى تسجيل 3 أهداف في المواجهة المقبلة، حتى يصل إلى 11 هدفًا ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، والذي يتصدر القائمة برصيد 11 هدفًا خلال 31 مباراة أمام مانشستر سيتي.

ورغم سجله اللافت في الديربي، فإن هالاند يدخل المواجهة أمام تحدٍ آخر، إذ يعود آخر هدف له على ملعب أولد ترافورد إلى عام 2023، ما يجعل التسجيل مجددًا على ملعب الغريم هدفًا إضافيًا للمهاجم النرويجي.

روني على القمة

يحتفظ واين روني بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لديربي مانشستر، بعدما سجل 11 هدفًا في 31 مباراة أمام مانشستر سيتي.

ويأتي جو هايز وفرانسيس لي في المركز الثاني، بعدما سجل كل منهما 10 أهداف في شباك الجار، بينما يحتل سيرجيو أجويرو المركز الرابع برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون.

ويظهر هالاند ضمن مجموعة من اللاعبين الذين سجلوا 8 أهداف في الديربي، إلى جانب إريك كانتونا وكولين بيل وجو سبنس وبرايان كيد.

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا في ديربي مانشستر

واين روني — 11 هدفًا في 31 مباراة

جو هايز — 10 أهداف في 17 مباراة

فرانسيس لي — 10 أهداف في 19 مباراة

سيرجيو أجويرو — 9 أهداف في 16 مباراة

بوبي تشارلتون — 9 أهداف في 27 مباراة

إيريك كانتونا — 8 أهداف في 6 مباريات

كولين بيل — 8 أهداف في 21 مباراة

إيرلينج هالاند — 8 أهداف في 10 مباريات

جو سبنس — 8 أهداف في 14 مباراة

برايان كيد — 8 أهداف في 13 مباراة