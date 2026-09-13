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الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

الدوري المصري
الدوري المصري
عبدالله هشام

تستعد الجماهير المصرية لمتابعة الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث بدأ الصراع مبكرا على المراكز الأولى في جدول الترتيب.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة العلامة الكاملة وجاء الزمالك في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط لكل منهما.

وتنطلق الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 14 سبتمبر الأثنين حينما يلعب فريق طلائع الجيش ضد سموحة في تمام لساعة الخامسة مساء.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز كالتالي :

الاثنين 14 سبتمبر

طلائع الجيش × سموحة -الساعة 5 مساءً

زد × القناة - الساعة 8 مساءً

سيراميكا × البنك الأهلي - الساعة 8 مساء

الثلاثاء 15 سبتمبر 

وادي دجلة × المقاولون العرب - الساعة 5 مساءً

بترول أسيوط × مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً

المصري × الاتحاد السكندري - الساعة 8 مساءً

الأهلي × أبو قير للأسمدة - الساعة 8 مساءً

الأربعاء 16 سبتمبر

الجونة × منتخب السويس بتروجت - الساعة 5 مساءً

الشرقية إنبي × بيراميدز - الساعة 8 مساءً

غزل المحلة × الزمالك - الساعة 8 مساءً

الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري المصري الدوري الممتاز

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