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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري

رابطة الأندية
رابطة الأندية
إسلام مقلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى للدوري الممتاز، وذلك طبقًا للائحة المسابقات، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027. 

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الاتحاد وبترول أسيوط:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب عدم تواجد سيارة الإسعاف الثانية في الوقت المحدد وفقًا للائحة.

مباراة منتخب السويس وبتروجت والمصري:

توقيع غرامة مالية على نادي المصري قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب عدم الالتزام بروتوكول ما قبل المباراة وقائمة العد التنازلي، مما أدى إلى تأخر بدء أنطلاق المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري ORA لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية رابطة الأندية

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