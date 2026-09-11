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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تنسق مع منتخب مصر لتقديم الجولة الأولى بكأس العاصمة

رابطة الأندية المصرية المحترفة
رابطة الأندية المصرية المحترفة
رباب الهواري

قالت الإعلامية دينا سليم، إن رابطة الأندية المصرية المحترفة تجري تنسيقاً مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، من أجل بحث إمكانية تقديم موعد الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعد طلب أكثر من نادٍ تعديل مواعيد المباريات، بسبب ضغط جدول مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" رابطة الأندية تدرس تقديم مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر لتقام يوم 7 أكتوبر بدلاً من 8 أكتوبر، لتخفيف ضغط المباريات ومنح الأندية فترة زمنية أكبر للاستعداد.

وأضافت أن الأهلي والزمالك سيلبعا في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر يوم 8 أكتوبر، وهناك محاولات لتقديمها لمدة 24 ساعة، من أجل الاستعداد لقمة الدوري يوم 11 من نفس الشهر.

وتسعى رابطة الأندية من خلال التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، لتحقيق التوازن بين انتظام المسابقات المحلية، واحتياجات الأندية، إلى جانب الحفاظ على برنامج إعداد المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

رابطة الأندية منتخب مصر أخبار الرياضة كأس عاصمة مصر

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