بسبب الأهلي.. رابطة الأندية توجه إنذارًا لمدرب سموحة وتغرمه 20 ألف جنيه

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توجيه إنذار إلى أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الأهلي.

وجاء قرار الرابطة وفقًا للائحة المنظمة للمسابقة، والتي تلزم الأجهزة الفنية بحضور المؤتمرات الصحفية عقب المباريات، باعتبارها جزءًا من الالتزامات الإعلامية للأندية المشاركة في الدوري المصري.

ويأتي توقيع العقوبة على أحمد عبد العزيز في إطار حرص رابطة الأندية على تطبيق اللوائح على جميع الأندية والأجهزة الفنية دون استثناء.