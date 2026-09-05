عاصم صلاح يقود البنك الأهلي أمام غزل المحلة بعد غياب أيمن الرمادي بسبب وعكته الصحية

يقود عاصم صلاح، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، الجهاز الفني للفريق من على مقاعد البدلاء خلال مواجهة غزل المحلة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تولي عاصم صلاح المهمة الفنية خلال المباراة، في ظل غياب أيمن الرمادي، المدير الفني للبنك الأهلي، بعدما تعرض لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لتركيب دعامتين بالقلب.

ومن المقرر أن يغادر أيمن الرمادي المستشفى غدًا، عقب الاطمئنان على حالته الصحية واستقرار وضعه، على أن يخضع للراحة وفقًا لتعليمات الأطباء خلال الفترة المقبلة.

ويواصل البنك الأهلي استعداداته لمواجهة غزل المحلة، وسط تركيز من الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة ضمن مشوار الفريق في الدوري.

ويأمل الجهاز الفني المؤقت بقيادة عاصم صلاح في الحفاظ على تركيز اللاعبين وتحقيق الفوز، لحين عودة أيمن الرمادي إلى قيادة الفريق بعد تحسن حالته الصحية.