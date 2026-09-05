تريزيجيه في رحاب الحرم.. نجم المنتخب يؤدي مناسك العمرة

حرص محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الرياض السعودي والمنتخب الوطني، على أداء مناسك العمرة، قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الخليج، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

تريزيجيه

وظهر تريزيجيه خلال أداء مناسك العمرة، مستغلًا وجوده في المملكة العربية السعودية، في مشهد لاقى تفاعلًا من جانب متابعيه وجماهير الكرة المصرية.

ويستعد اللاعب المصري للعودة إلى المشاركة مع الرياض في المنافسات المحلية، بعدما غاب عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام أهلي جدة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة، بسبب تعرضه لشد عضلي بسيط، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية سعودية.

وكان تريزيجيه قد انضم إلى صفوف الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الأهلي، ليبدأ تجربة جديدة في دوري روشن بالموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يواصل تريزيجيه استعداداته مع الرياض، على أمل العودة إلى حسابات الجهاز الفني والمشاركة أمام الخليج في الجولة المقبلة من الدوري السعودي.