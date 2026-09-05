كان هيسافر العمرة.. وفاة مسن أسفل عجلات قطار أشمون بالمنوفية

شهدت محطة قطار أشمون اليوم، السبت، واقعة مأساوية، حيث لقى مسن مصرعه أسفل عجلات قطار أشمون، بعد أن سقط أسفل العجلات أثناء محاولته النزول من القطار ولم يكن قد توقف بعد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوفاة مسن أسفل عجلات قطار أشمون أثناء محاولة النزول من القطار أثناء تحركه.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة مسن يدعى وحيد عبد المنعم، يبلغ من العمر 56 عاما، من قرية طليا التابعة لدائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان لأهل المتوفى.