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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة نجاح 84.01%.. رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الصيدلة لدور مايو

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة كلية الصيدلة لدور مايو للعام الجامعي 2025/2026، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، بحضور الدكتور هيثم ميمون، عميد كلية الصيدلة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن اعتماد النتائج يأتي في إطار حرص الجامعة على سرعة إعلان نتائج الطلاب عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق، بما يضمن حصول كل طالب على حقه، مشيرًا إلى أن ما تحققه الكلية من نتائج يعكس الجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية، خاصة في ظل اهتمام الجامعة بتحديث منظومة التعليم الصيدلي وربطها بالاحتياجات المتطورة لسوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الصيدلة تمثل أحد الروافد المهمة لإعداد كوادر صيدلانية مؤهلة تمتلك المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية، مؤكدًا استمرار دعم إدارة الجامعة للكلية في تطوير برامجها وتعزيز التدريب العملي والبحث العلمي، بما يسهم في تخريج صيادلة قادرين على المنافسة والتميز والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. 

وقدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، وأظهرت النتائج تحقيق نسبة نجاح إجمالية بلغت 84.01%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب ببرنامج فارما دي 181 طالبًا، حصل منهم 92 طالبًا على تقدير امتياز، و79 طالبًا على تقدير جيد جدًا، و10 طلاب على تقدير جيد. 

كما بلغ إجمالي عدد الطلاب ببرنامج الكلينكال 59 طالبًا، حصل منهم 27 طالبًا على تقدير امتياز، و25 طالبًا على تقدير جيد جدًا، و7 طلاب على تقدير جيد.

وهنأ الدكتور هيثم ميمون، عميد كلية الصيدلة، الطلاب  الناجحين وأكد عميد الكلية حرص الكلية على مواصلة تطوير منظومتها التعليمية والأكاديمية، والارتقاء بمستوى خريجيها، بما يتوافق مع التطورات المتلاحقة في علوم الصيدلة واحتياجات سوق العمل، متمنيًا لجميع الطلاب مزيدًا من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية يعتمد

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