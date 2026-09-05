دعوى تهز آبل.. شركة ألمانية تتهمها بسرقة تقنية Face ID

رفعت شركة BASF الألمانية دعوى قضائية ضد شركة آبل، متهمة عملاق التكنولوجيا بانتهاك براءات اختراع تخص تقنية متطورة للتعرف على الوجه، قالت إنها تستخدم في عدد من طرازات أجهزة آيفون وآيباد.

وقالت وحدة trinamiX التابعة لـBASF في الدعوى، إنها أمضت العقد الماضي في تطوير تقنية لمعالجة ثغرة أمنية تجعل أنظمة التعرف التقليدية على الوجه عرضة لعمليات الخداع وانتحال الهوية.

وأوضحت الشركة أن المحتالين يمكنهم تجاوز خصائص فتح الأجهزة بالوجه باستخدام الصور الفوتوغرافية، والأقنعة المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، ونسخ السيليكون التي تحاكي ملامح الوجه.

اتهام آبل بانتهاك 7 براءات اختراع

وبحسب الدعوى، لم تستخدم آبل تقنية BASF الحاصلة على براءة اختراع عندما أطلقت نظام التعرف على الوجه Face ID لأول مرة عام 2017 مع هاتف iPhone X.

لكن BASF تقول إن آبل تستخدم التكنولوجيا محل النزاع حاليا في مجموعة من منتجاتها، تشمل طرازات من iPhone 15 وiPhone 16 وiPhone 17 وiPad Pro وأجهزة أخرى.

واتهمت trinamiX شركة آبل بأنها كانت تعلم، أو كان ينبغي أن تعلم، باحتمال كبير أن يؤدي تحديث هواتف آيفون وأجهزة آيباد لتضمين نظام Face ID المعتمد على اكتشاف المواد والجلد إلى انتهاك سبع براءات اختراع تابعة لـtrinamiX.

وقالت الدعوى إن هذه الانتهاكات تسببت في “أضرار جسيمة وإصابة لا يمكن جبرها”، بحسب ما ورد في الملف القضائي.

وتطالب BASF بتعويضات لم تحدد قيمتها، إلى جانب إصدار أمر قضائي يوقف أي انتهاكات إضافية للبراءات.

تقنية بدأت بالصدفة

وتعود جذور trinamiX، وفقًا للدعوى، إلى عام 2010، عندما كان علماء في BASF يعملون على الخلايا الشمسية العضوية واكتشفوا بشكل غير متوقع تقنيات قادت لاحقا إلى تطوير نماذج أولية مبكرة لكاميرات ثلاثية الأبعاد.

وفي عام 2014، أنشأت BASF شركة trinamiX ككيان مستقل متخصص في تطوير تقنيات متقدمة لاستشعار الأبعاد الثلاثية والمواد.

وتقول الدعوى إن trinamiX تمتلك حاليا أكثر من 800 براءة اختراع ممنوحة أو قيد الطلب حول العالم.

وتأتي الدعوى في وقت تحقق فيه آبل إيرادات ضخمة من أجهزتها؛ إذ بلغت مبيعات أجهزة آيفون نحو 196.5 مليار دولار، ومبيعات آيباد نحو 21.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 يونيو الماضي.