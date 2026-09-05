جهود الدولة لحماية نهر النيل وإزالة جميع التعديات ..تفاصيل

قال حسام طاهر الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، إن الدولة تواجه أي تعديات على نهر النيل وعلى المجاري المائية، متابعا: هناك عشرات الآلاف من حالات التعديات على جانبي النهر.

واضاف حسام طاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أننا أزلنا 163 تعدي من خلال الموجة 30، متابعا: الموجة 30 هي منظومة وآلية وضعتها الدولة لاستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

واسترسل: نستهدف أيضا إزالة التعديات على مجرى نهر النيل التي تعيق كفاءة المجري، منوها بأن طرح النهر هي الأراضي التي تكونت على جانب النهر بعد الفيضانات.

ولفت إلى أن الحفاظ على نهر النيل عمل أساسي لكافة مؤسسات الدولة المصرية، لكونه شربات الحياه، وهناك تكاتف وتعاون مع كافة الجهات لمتابعه التعديات على الأراضي واستردادها والتوعية بأهمية نهر النيل والحفاظ عليه.