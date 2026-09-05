رقابة بالأرقام.. الزراعة تفحص 25 ألف عينة غذائية خلال أغسطس

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، قد استقبل وفحص أكثر من 25 ألف عينة غذائية واردة من الجهات الرقابية والشركات والمنتجين والمصدرين خلال شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك في ضوء مواصلة المعمل جهوده المكثفة لدعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية، من خلال تقديم خدمات تحليلية متطورة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات المحلية والدولية، و ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إلى أن العينات تنوعت بين منتجات مخصصة للتصدير والاستيراد، وعينات مقدمة من شركات ومصانع الأغذية والمنتجين والمصدرين، إلى جانب عينات برامج الرصد والمتابعة الوطنية، فيما تولت الأقسام المتخصصة بالمعمل إجراء التحاليل باستخدام أحدث التقنيات والطرق المعتمدة، بما يضمن دقة النتائج وسرعة إصدار التقارير اللازمة للجهات المعنية والمتعاملين مع المعمل.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن المعمل حول أبرز الأنشطة والإنجازات التي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس، أكدت "عبداللاه" تحقيق نتائج متميزة على المستويين الدولي والمحلي منها الاعتمادات الدولية والتحاليل المعملية والأنشطة التدريبية والتسويقية والعلمية، بما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل في دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في مصر.

وقالت، مدير المعمل، أنه تم تحليل هذه العينات داخل الأقسام المختلفة بالمعمل وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات المعملية، وإصدار النتائج الخاصة بها بدقة وكفاءة عاليتين. وأوضحت عبد اللاه أن عينات الصادرات الزراعية والغذائية بلغت حوالي 3000 عينة بنسبة تقدر بحوالي 12% من إجمالي عدد العينات خلال شهر أغسطس للعام الحالي، في حين بلغت عينات الواردات نحو 4000 عينة بنسبة بلغت حوالي 16%، بينما استحوذت عينات العملاء من منتجي ومصدري السلع الغذائية من الأفراد والشركات التي تسعى إلى تطبيق نظم الجودة والممارسات الزراعية أو الصناعية الجيدة على النصيب الأكبر بإجمالي تخطى 18000 عينة، وهو ما يمثل نحو 72% من إجمالي العينات التي تم تحليلها خلال أغسطس من العام 2026، الأمر الذي رفع إجمالي العينات التي تم التعامل معها خلال يوليو للعام الحالي إلى ما يزيد عن 25000 ألف عينة تقريبًا.

وأضافت عبداللاه أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعمل لدى الجهات الرقابية والشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية وضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الدولية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وعلى المستوى الدولي، أشارت مدير المعمل إلى أن شهر أغسطس شهد استقبال المعمل للزيارة الرسمية من مركز الرصد الإفريقي برفقة كوادر مركز البحوث الزراعية للاطلاع على دور المعمل فى مجال تحاليل سلامة الغذاء. كما استقبل وفدا علمي من جامعة نانجينغ الصينية وأعضاء الهيئة البحثية بكلية العلوم ـ جامعة بنى سويف فى إطار بروتوكول التعاون العلمى المشترك مع كلية العلوم ـ جامعة بنى سويف، وفي ذات الإطار تفقد وفد المجلس الدولي للتمور أقسام المعمل المختلفة ويأتي ذلك فى إطار ورشة العمل الدولية لقطاع التمور المنعقدة بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية.

وفي إطار دعم التعاون مع الدول الأفريقية ونقل الخبرات المصرية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، انتهى مركز التدريب التابع للمعمل من تنفيذ برنامج دولي متخصص، بمشاركة متخصصين من موريتانيا للتدريب على الكشف عن السموم الفطرية باستخدام جهاز الفصل الكروماتوجرافى السائل عالى الدقة المتصل بمطياف الكتلة المتتابع" ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الفني والعلمي مع الدول الأفريقية، ودعم بناء القدرات في مجالات تحليل الملوثات وسلامة الغذاء.

كما قام مركز التدريب التابع للمعمل بالإنتهاء من التديب الصيفي لأكثر من 197 طالب وطالبة من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري بالسنوات النهائية بجامعات مصر المختلفة، ويأتي ذلك في إطار تأهيل طلاب السنوات النهائية وإعدادهم لسوق العمل بما يتواكب مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق الحالية.

وفي سياق متصل، شهد شهر أغسطس الماضي نشاطًا ملحوظًا لإدارة التسويق بالمعمل، حيث تم توقيع توقيع عقدين لشركات إنتاج وتصدير سلع غذائية. كما نظمت إدارة التسويق بالمعمل زيارات لبعض شركات إنتاج وتصدير السلع الغذائية للإطلاع على أنشطة المعمل وخدماته بأقسامه المختلفة.

كما شارك المعمل في معرض "العلمين الزراعى الدولي" تحت الرعاية الشرفية للمعمل.

وعلى صعيد الأنشطة والمشاركات العلمية شارك المعمل في عدة فعاليات مختلفة ما بين ورش عمل وندوات ووبينار، من أهمها إلقاء محاضرة في ورشة العمل الدولية بعنوان " قطاع التمور في ظل التداعيات الجيوسياسية : التحديات والحلول المستقبلية "المنظم بمعرفة المجلس الدولي للتمور المنعقد بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز لبحوث الزراعية، كما شارك المعمل بالحضور بورشة عمل "تقييم آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعى "المنظم بمعرفة مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة والطاقة المتجددة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما شارك المعمل فى ورشة عمل "إدارة وتقييم وإدارة مقاومة مضادات الميكروبات" المنظم من قبل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وفي إطار رفع كفاءة العاملين بالمعمل من الباحثين شارك بعض الباحثين في دورة تدريبية حول إعداد الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لأنظمة الجودة وسلامة الغذاء التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية.