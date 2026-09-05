الشباب والرياضة تختتم جولاتها التعريفية بمشروع التحول الأخضر في الأقصر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة جولاتها التعريفية بمشروع «تمكين الشباب من أجل التحول الأخضر في مصر من الفكرة إلى المشروع الأخضر» بمحافظات الصعيد، وذلك بمحافظة الأقصر، بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال الخضراء وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والأستاذة نانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين النشء والشباب، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

ونفذت فعاليات الجولة بمركز التنمية الشبابية بالسلام بمدينة إسنا، بحضور ممثلي الإدارة المركزية لتمكين النشء والشباب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، إلى جانب متابعي المبادرة ومدربي ريادة الأعمال بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتهدف الجولات التعريفية إلى تعريف الشباب بالمشروع والفرص التي يوفرها، وتشجيع أصحاب الأفكار الابتكارية والطموحة على المشاركة والاستفادة من البرامج التدريبية والدعم الفني المقدم، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات خضراء قابلة للتنفيذ.

ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال الخضراء، وتعزيز مشاركتهم في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويدعم بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاقتصادية.

ويُنفذ مشروع «تمكين الشباب من أجل التحول الأخضر في مصر من الفكرة إلى المشروع الأخضر» بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، وبدعم من حكومة اليابان، في إطار دعم المشروعات الخضراء التي يقودها الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء تنفيذ الفعاليات تحت إشراف الدكتورة جيهان عبده حسن وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والأستاذ أحمد زين العابدين مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية، والدكتور أحمد عبد الوهاب مدير إدارة شباب إسنا، وبمشاركة عدد من متابعي المبادرة ومدربي ريادة الأعمال بالمديرية.