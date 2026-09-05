مذيع أمريكي شهير يتصدر التريند بعد اتهام بفعل سلوك غير أخلاقي

تصدر المذيع الأمريكي جيم ثورنتون، نجم برنامج «Wheel of Fortune»، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان شركة Sony Pictures Television إنهاء تعاقده مع البرنامج بشكل فوري، وذلك عقب تحقيق داخلي أجرته الشركة بشأن واقعة أثارت جدلا واسعا بين الجمهور.

وجاء قرار إنهاء التعاقد بعد أيام من إيقاف جيم ثورنتون عن العمل، على خلفية تقارير تحدثت عن واقعة حدثت خلال رحلة جوية في مايو الماضي، بعدما أبلغت إحدى الراكبات طاقم الطائرة بأنها شاهدت على جهاز الكمبيوتر الخاص به محادثات داخل غرفة دردشة أثارت مخاوفها.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، التقطت الراكبة صورا لشاشة جهاز ثورنتون، وظهرت عليها رسائل وعبارات اعتبرتها مقلقة، قبل أن تبلغ طاقم الطائرة والسلطات بالواقعة عقب وصول الرحلة إلى مدينة لوس أنجلوس.

محامي جيم ثورنتون يرد بقوة

بينما نفى محامي جيم ثورنتون ارتكاب موكله أي سلوك غير قانوني، مؤكدا أنه لم يتم القبض عليه أو توجيه أي اتهامات جنائية إليه على خلفية الواقعة.

وأوضح المحامي أن ثورنتون كان يتصفح غرف دردشة مخصصة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أفكار انتحارية، وأنه وصل عن طريق الخطأ إلى موقع آخر، قبل أن يغادره بعدما أدرك طبيعة المحتوى الموجود عليه.

وأضاف أن السلطات تحدثت مع ثورنتون لفترة قصيرة بعد وصول الرحلة إلى لوس أنجلوس، ثم سمحت له بالمغادرة دون توجيه أي اتهامات إليه.

وكان جيم ثورنتون قد انضم إلى برنامج «Wheel of Fortune» عام 2011، واستمر في تقديم صوته للبرنامج لمدة 15 عاما، قبل أن تقرر الشركة إنهاء تعاقده والبدء في إعادة تسجيل الأجزاء الصوتية الخاصة بالموسم الجديد.

وتزايد الجدل حول ثورنتون خلال الساعات الماضية، بعدما اختفت صفحته على فيسبوك من العرض العام، بالتزامن مع إزالة اسمه وصوره من الحسابات الرسمية لبرنامج «Wheel of Fortune» على مواقع التواصل الاجتماعي.