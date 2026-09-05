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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن الرداد يستعد لتصوير فيلم «صخر الطلياني» من إنتاج أحمد السبكى

حسن الرداد
حسن الرداد
يمنى عبد الظاهر

يستعد الفنان حسن الرداد لبدء تصوير فيلم جديد يحمل اسم «صخر الطلياني»، خلال الفترة المقبلة.

وينتمى العمل لنوعية الأفلام «الأكشن»، إذ تدرب الرداد طوال فترة الصيف للمشاركة فى العمل، وهو من إنتاج أحمد السبكى ومن المقرر الكشف عن باقى أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

وفى مارس الماضى، شارك حسن الرداد جمهوره بمقطع فيديو نشره عبر خاصية «ستوري»، على حسابه الرسمى بـ«انستجرام»، من كواليس تصوير فيلمه الجديد «طه الغريب»، والذى يجمعه بالفنانة تارا عماد.

وظهر الرداد فى الفيديو وهو يتحدث بشكل عفوى مع فريق العمل، قائلا: «إحنا دلوقتى بنصور طه الغريب، وجت لنا زيارة النهاردة، عقبال عندكم» قبل أن يكشف عن المفاجأة بظهور النجمتين إيمى سمير غانم ودنيا سمير غانم داخل موقع التصوير، فى زيارة ودية لطاقم العمل.

الرداد كواليس تصوير فيلمه الجديد «طه الغريب تارا عماد أحمد السبكى صخر الطلياني

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