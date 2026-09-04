بفيلم جديد.. حسن الرداد ينافس في مجال الأكشن

بعد تدريبات شاقة أجراها النجم حسن الرداد طوال فترة اجازة الصيف مع المدرب كابتن محمود عز، يخوض حسن مجال الاكشن بفيلم جديد من انتاج احمد السبكي.

ويستعد حسن الرداد، لبدء تصوير الفيلم الذي يحمل اسم صخر الطلياني خلال الفترة المقبلة وهو من نوعية افلام الاكشن ولم يستقر حتي الان علي ابطال العمل المشاركين معه.

أحدث أعمال حسن الرداد

وشارك النجم حسن الرداد، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بالمسلسل الإذاعي الإسكندر الأصغر.

مسلسل الإسكندر الأصغر من تأليف أحمد درويش، ومن إخراج تامر حسني، ومقرر عرضه علي الاذاعة المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

كما لعب حسن الرداد، بطولة مسلسل عقبال عندكوا، إلى جانب إيمي سمير غانم، العام الماضي 2025.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2017.