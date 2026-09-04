تقضي النهار في البحر .. إلهام شاهين تكشف سر حبها للساحل الشمالي

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل علاقتها بالساحل الشمالي، موضحة السبب وراء قضائها فترة طويلة من فصل الصيف هناك، وذلك بعد تعرضها للسخرية بسبب تصريحاتها الشهيرة: «في الساحل من أول يوليو لآخر سبتمبر».

وتحدثت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج «جوسيبس» عن موجة السخرية التي طالتها، قائلة إن الجمهور تداول العديد من مقاطع الفيديو الساخرة عبر تطبيق تيك توك، دون أن تعرف سببًا واضحًا لذلك.

وأوضحت إلهام شاهين، أنها تفضل قضاء الصيف في الساحل الشمالي بسبب حبها الشديد للبحر، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالملل هناك، حيث تقضي معظم ساعات النهار في المياه، وتمارس الرياضة بداخلها، وتستمتع بأجواء البحر حتى غروب الشمس.

وأضافت إلهام شاهين أنها تحب متابعة الغروب وقضاء وقتها في أجواء هادئة، لافتة إلى أنها تشعر بالراحة والخصوصية في الساحل، خاصة أن أحدًا لا يزعجها أثناء وجودها هناك.

وعن أجوائها خلال ساعات الليل، قالت إن الوقت يتحول إلى لقاءات وسهرات مع الأصدقاء، سواء بالخروج إلى أماكن مختلفة أو التجمع في منزل أحدهم وقضاء السهرة معًا.

وكشفت إلهام شاهين أن أفراد عائلتها لا يرافقونها طوال فترة إقامتها في الساحل، مؤكدة بشكل ساخر أنها «تهاجر» إلى هناك وتتركهم، في إشارة إلى طول المدة التي تفضل قضاءها بمفردها في الساحل الشمالي.

أعمال إلهام شاهين

تواصل الفنانة إلهام شاهين نشاطها السينمائي خلال عام 2026، من خلال مشاركتها في فيلم «الحافي»، الذي انتهت من تصويره، وتقدم خلال أحداثه شخصية «عزيزة»، وهي سيدة شعبية تتمتع بالثراء والنفوذ. ويناقش الفيلم ظاهرة الدجل والشعوذة في العصر الحديث، وكيف أصبحت التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لاستغلال هذه الظواهر والتأثير في الجمهور وتحقيق مكاسب مادية.

وتخوض إلهام شاهين تجربة سينمائية أخرى من خلال فيلم «حين يكتب الحب»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويرصد عددًا من العلاقات العاطفية والقصص الإنسانية المتشابكة، وما تحمله من مشاعر وصراعات وتحديات. ويشاركها بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، ودرة، ومعتصم النهار، وجميلة عوض، وشيري عادل، وإلهام صفي الدين، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

أما على مستوى الدراما، فتظهر إلهام شاهين كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل «قلب شمس»، حيث تشارك في الحلقة الأولى من العمل من خلال مشهد واحد فقط، بحسب تصريحاتها. ويأتي ذلك بعد مشاركتها في مسلسل «سيد الناس»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، لتواصل بذلك حضورها بين السينما والتليفزيون خلال الفترة الحالية.