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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا أكرمني وطمن قلبي.. آيات أباظة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

آيات أباظة وزوجها عمرو محمود ياسين
آيات أباظة وزوجها عمرو محمود ياسين
محمد سعيد

حرصت الإعلامية آيات أباظة على طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية، بعد فترة من الغياب، مؤكدة أن حالتها أصبحت أفضل عقب خضوعها لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية.

وكتبت آيات أباظة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله.. ربنا أكرمني وطمن قلبي وله الحمد دائمًا وأبدًا».

وكانت آيات أباظة قد خضعت منذ فترة لجراحة دقيقة لاستئصال ورم.

آيات أباظة

أثارت تصريحات المؤلف عمرو محمود ياسين الجدل حول الحالة الصحية لزوجته الإعلامية آيات أباظة، والتي دعا لها فيها بالشفاء العاجل، فى ظل خضوعها للعلاج من مرض السرطان خلال الفترة الحالية.

وعلم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن آيات أباظة تخضع لعلاج منتظم في المنزل، وتتلقى دعما كبيرا من عائلتها وأصدقائها المقربين.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «ربى إنى أسألك شفاء لزوجتى عاجلًا غير آجل، شفاء لا يغادر سقمًا، برحمتك يا أرحم الراحمين».

وكانت آيات أباظة كشفت خلال الفترة الماضية عن استمرارها في رحلة العلاج، مؤكدة أنها ما زالت تستكمل العلاج وراضية بما كتبه الله لها. 

وكان عمرو محمود ياسين كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته الإعلامية آيات أباظة، مؤكدًا أنهما يعيشان فترة صعبة ومليئة بالتحديات النفسية والإنسانية، كما تحدث أيضًا عن الهجوم الذي يتعرض له على السوشيال ميديا، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON.

آيات أباظة الإعلامية آيات أباظة عمرو محمود ياسين المؤلف عمرو محمود ياسين

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