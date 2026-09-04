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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روجينا ومي سليم وهشام عباس وإيهاب فهمي في لجنة تحكيم إيجيبت جوت تالنت

إيجيبت جوت تالنت
إيجيبت جوت تالنت
محمد سعيد

انطلقت فعاليات الموسم الثالث من مسابقة «إيجيبت جوت تالنت»، والمقامة حاليًا في ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ، وسط أجواء حماسية ومشاركة لافتة من عدد كبير من المواهب الشابة التي جاءت من خلفيات وتخصصات فنية متنوعة، في منافسة قوية بحثًا عن لقب الموسم الثالث.

وتشهد المسابقة مشاركة متسابقين يقدمون مواهب مختلفة في عدد من المجالات الفنية، من بينها الغناء والتمثيل والاستعراضات، حيث قدم المشاركون عروضًا متنوعة نالت إعجاب وتفاعل لجنة التحكيم والجمهور الحاضر، في أجواء احتفالية جمعت بين المنافسة واكتشاف الطاقات الفنية الجديدة.

وتضم لجنة تحكيم الموسم الثالث نخبة من نجوم الفن، وهم الفنانة روجينا، والفنانة مي سليم، والمطرب هشام عباس، والفنان إيهاب فهمي، حيث يتولى أعضاء اللجنة تقييم المواهب المشاركة واختيار الأفضل من بينها خلال مراحل المنافسة المختلفة.

وتولى تقديم فعاليات الحفل كل من المطرب الشاب مينا عطا والإعلامية سلمى عادل، اللذين أضفيا أجواء من الحيوية والتفاعل على فعاليات المسابقة، وسط حضور جماهيري ومتابعة لافتة للمواهب المشاركة.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من نجوم وصناع الفن، الذين حرصوا على دعم وتشجيع المواهب الشابة، وفي مقدمتهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأحمد أبو المجد، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، والفنانة الشابة مريم أشرف زكي، والمخرج سامح بسيوني، إلى جانب عدد من المهتمين بالمجال الفني.

وتقام منافسات «إيجيبت جوت تالنت» على مدار ثلاثة أيام متتالية، تشهد خلالها المواهب المشاركة مراحل متتابعة من التقييم والتصفية، وصولًا إلى اختيار المتسابقين أصحاب أفضل العروض والقدرات الفنية.

إيجيبت جوت تالنت 

وتسعى المسابقة من خلال نسختها الثالثة إلى تسليط الضوء على المواهب الواعدة في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب القدرات الفنية المتميزة لإظهار مواهبهم أمام نخبة من المتخصصين ونجوم الفن، في تجربة تجمع بين التنافس واكتشاف الطاقات الجديدة.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة النهائية منافسة قوية بين المتسابقين، خاصة مع تخصيص جوائز مادية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وهو ما يضيف مزيدًا من الحماس والإثارة إلى المنافسات ويمنح المشاركين حافزًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم.

وتتواصل فعاليات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» في شرم الشيخ وسط تطلعات لاكتشاف مواهب جديدة قادرة على ترك بصمة في الساحة الفنية، في ظل تنوع واضح في المشاركات بين الغناء والتمثيل والاستعراض وغيرها من أشكال الإبداع الفني.

إيجيبت جوت تالنت شرم الشيخ روجينا مي سليم هشام عباس

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