واصل العين عروضه القوية في الدوري الإماراتي، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه كلباء بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

رامي ربيعة يشارك في فوز العين الإماراتي على كلباء بثنائية

وفرض العين أفضليته مبكرًا، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف التقدم عند الدقيقة 21 عن طريق عبد الكريم تراوري، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مهمة في المباراة.

ولم يتراجع العين بعد الهدف، بل واصل ضغطه بحثًا عن تعزيز النتيجة، وهو ما تحقق بعد 11 دقيقة فقط، عندما تمكن الكاميروني بابا إيلو من تسجيل الهدف الثاني، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة.

وشهد اللقاء مشاركة المصري رامي ربيعة أساسيًا مع العين، حيث خاض المباراة كاملة، وساهم مع زملائه في الحفاظ على نظافة شباك الفريق حتى صافرة النهاية.

وفي الشوط الثاني، حاول كلباء العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، لكن دفاع العين نجح في التعامل مع محاولاته، ليحافظ الفريق على تقدمه ويحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وبهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 12 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي بالعلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات.

في المقابل، واصل كلباء معاناته في بداية الموسم، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

رامي ربيعة يهنئ حسين الشحات بمناسبة عيد ميلاده

هنأ رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي، صديقه حسين الشحات، نجم الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر ربيعة صورا تجمعه مع الشحات عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” وعلق قائلا: “عام سعيد”.

كان النادي الأهلي أعلن تجديد التعاقد مع حسين الشحات لمدة موسمين قادمين بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وجدد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده لمدة موسمين بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد، وذلك في حضور الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات.