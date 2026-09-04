خصومات تصل لـ40% .. أهلًا مدارس تفتح أبوابها للأسر وتستعد لمعارض دائمة

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد احتياجات الأسر المصرية من الملابس والأحذية والحقائب والأدوات المكتبية وغيرها من المستلزمات الأساسية للطلاب، في وقت تبحث فيه العائلات عن بدائل تساعدها على تقليل تكلفة تجهيز أبنائها للمدارس.

تقديم السلع بأسعار مخفضة

وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة «أهلًا مدارس» تقديم السلع بأسعار مخفضة، مستفيدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية، مع توسع المبادرة هذا العام لتشمل مزيدًا من المنتجات والخدمات.

تقديم خدمات واحتياجات متنوعة للأسر

كما لم يعد الهدف مقتصرًا على توفير مستلزمات الدراسة فقط، إذ تتجه المبادرة إلى تقديم خدمات واحتياجات متنوعة للأسر، إلى جانب بحث إقامة معارض دائمة تعمل على مدار العام.

تخفيضات تصل إلى 40%

قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة «أهلًا مدارس» تُنفذ للعام العاشر على التوالي، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة ملائمة.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد المعارض التي جرى افتتاحها ضمن المبادرة تجاوز 100 معرض على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن نسب الخصومات على السلع تتراوح بين 20% و40%، بحسب طبيعة كل منتج، موضحًا أن التخفيضات تشمل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والحقائب والأدوات المكتبية ومختلف مستلزمات المدارس.

وأكد أن هناك حرصًا على توحيد طبيعة المعروضات ومستويات الأسعار المخفضة بين المحافظات، من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية.

توسع في السلع والخدمات

ولفت مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن المبادرة شهدت توسعًا خلال العام الحالي في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الإضافية داخل بعض المعارض.

خدمات مرتبطة بصحة الطلاب

وأوضح أن بعض المنافذ تتيح خدمات مرتبطة بصحة الطلاب، من بينها توفير النظارات وإجراء الكشف على النظر للأطفال، فضلًا عن توفير أجهزة الحاسب والمنتجات الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب خلال الدراسة.

وأكد استمرار فعاليات المعارض حتى 25 سبتمبر، بما يمنح الأسر فرصة إضافية لشراء احتياجات أبنائها والاستفادة من التخفيضات المعلنة.

معارض دائمة طوال العام

وكشف عز عن وجود اتفاق لتخصيص مساحات لإقامة معارض دائمة على مدار العام، بحيث تتغير طبيعة المنتجات المعروضة وفقًا للمواسم والمناسبات المختلفة.

وأوضح أن هذه المعارض ستواصل توفير السلع الأساسية للمواطنين، مع تغيير المنتجات وفقًا لاحتياجات كل موسم، بما يضمن استمرار الاستفادة من تجربة «أهلًا مدارس» خارج فترة الاستعداد للعام الدراسي.

رقابة على الأسعار والخصومات

وشدد مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على استمرار متابعة الأسعار ونسب الخصومات داخل المعارض بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، للتأكد من التزام المشاركين بالأسعار المعلنة.

كما أشار إلى أن عمليات البيع والاستبدال والاسترجاع تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، بما يضمن حقوق المواطنين عند شراء السلع والمنتجات المختلفة.