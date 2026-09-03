حماة الوطن يخفف أعباء الأسر قبل الدراسة .. معرض أهلاً مدارس بحدائق أكتوبر

ينظم حزب حماة الوطن، بأمانة حدائق أكتوبر، معرض «أهلاً مدارس» لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين، ضمن جهود الحزب لدعم الأسر المصرية ومساندتها في الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، والمساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف تجهيز الطلاب.

«أهلاً مدارس».. مبادرة لمساندة الأسرة المصرية

ويأتي تنظيم المعرض في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به حزب حماة الوطن، من خلال إطلاق المبادرات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الدراسة وما يصاحبه من زيادة في احتياجات الأسر من الأدوات والمستلزمات المدرسية.

موقع المعرض في حدائق أكتوبر

ويقام معرض «أهلاً مدارس» في شارع عمارة 41 بجوار مسجد المدينة المنورة بحدائق أكتوبر، ويستهدف توفير احتياجات الطلاب من المستلزمات والأدوات المدرسية، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجات أبنائها في إطار المبادرة.

قيادات أمانة الحزب تتابع تنظيم الفعالية

وتقام الفعالية تحت إشراف أمانة حزب حماة الوطن بمدينة حدائق أكتوبر، وبمشاركة عدد من قيادات الأمانة، من بينهم خالد حسين، أمين الأمانة، وشيرين صبري، رئيس القطاع ونائب الدائرة، وطارق عبد العظيم، أمين التنظيم، والدكتور نافع عبد الهادي، أمين المحافظة المساعد.

وتأتي المبادرة ضمن توجه حزب حماة الوطن نحو توسيع نطاق الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم اليومية، خاصة في المواسم التي ترتفع خلالها أعباء الأسرة، بما يعزز من حضور العمل المجتمعي للحزب على المستوى المحلي.